Belen Rodriguez sta male? Lo strano messaggio spaventa i fan, la verità: “Punto di non ritorno…” (FOTO)

I fan di Belen Rodriguez si sono spaventati in queste ore in quanto sull’account della showgirl sono comparsi dei messaggi dai quali si è evinto che stesse male. Il comportamento della protagonista è stato piuttosto bizzarro, al punto da sollevare una polemica.

L’influencer Amedeo Venza, però, è riuscito a scoprire cosa sia accaduto ed ha divulgato le informazioni in suo possesso a tutti i fan. Da tali contenuti, dunque, si è evinto il motivo di tanta stranezza sui profili social della dama. Vediamo tutto nel dettaglio.

L’attacco hacker a Belen Rodriguez

Dopo aver dato alla luce la sua secondogenita, Belen Rodriguez ha attraversato dei momenti in cui è stata un po’ male. Nelle ultime ore, poi, ha pubblicato anche dei post criptici da alcuni account Instagram e Tik Tok, al punto da generare dei sospetti. Molti fan hanno cominciato a preoccuparsi dicendo di non capire cosa stesse accadendo. Dopo alcune ore, però, è arrivata la verità. A quanto pare, la donna è stata vittima di un hacker.

La persona in questione è riuscita a creare un account fasullo su Tik Tok adoperando le credenziali di Belen. L’utente è riuscito addirittura ad ottenere la spunta blu, fenomeno che solitamente si verifica quando un account è certificato. Ad ogni modo, non sappiamo come l’hacker ci sia riuscito, tuttavia, è riuscito a creare un account dalle sembianze assolutamente realistiche. Questa non è certamente la prima volta in cui la showgirl viene fatta vittima di simili atti. (Continua dopo le foto)

La showgirl non sta male

Gli utenti del web, intanto, stanno provvedendo a bloccare l’utente fake in modo che l’account in questione venga definitivamente cancellato. La cosa importante, dunque, è che Belen Rodriguez non stia affatto male, anzi. La donna si sta godendo la sua bambina e l’amore e la vicinanza del suo compagno Antonino. Ad ogni modo, in molti non riescono a capacitarsi di come sia possibile che certe persone non abbiano altro da fare che creare profili fake solo con l’intento di generare sgomento e agitazione sul web.

Nel frattempo, la diretta interessata ha deciso di non intervenire sulla vicenda. La Rodriguez è troppo impegnata con la piccola Luna, sta di fatto che su Instagram sta pubblicando solo contenuti volti a mettere in luce la sua vita da mamma e compagna.