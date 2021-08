Gigi D’Alessio, quinto figlio in arrivo: Denise è incinta!

Un nuovo arrivo in casa D’Alessio

Gigi D’Alessio di nuovo padre all’età di 50 anni. Questa è la notizia che sta rimbalzando da pochi minuti sui social. Dopo aver accantonato la storia con Anna Tatangelo, il cantante partenopeo da circa un anno ha intrapreso una nuova relazione con una giovane 26enne.

Si tratta di Denise Esposito, anche lei di origini campane. A quanto pare, quest’ultima sarebbe in attesa e D’Alessio starebbe per diventare papà per la quinta volta.

Gigi D’Alessio di nuovo papà: Denise Esposito è incinta

A svelare lo scoop in anteprima è stato il settimanale Chi. La rivista diretta da Alfonso Signorini ha fatto sapere che la Denise Esposito è in attesa del suo primo figlio insieme a Gigi D’Alessio. Se in un primo momento si è parlato solo di gossip e indiscrezioni, la notizia della gravidanza della 26enne è quasi certezza.

Il cantante ha cercato di fare il possibile per tenere lontano da occhi indiscreti la sua nuova storia, ma possiamo confermare che non ci è riuscito affatto. Inoltre, presto diventeranno genitori e questo non può far altro che piacere soprattutto ai fan. A spifferare qualche dettaglio in più sulla loro relazione un’amica di lei che ha dichiarato quanto Gigi e Denise siano una coppia innamorata ed affiatata.

Il cantante napoletano ha voltato pagina

Gigi D’Alessio è stato sposato dal 1986 fino al 2006 con Carmela Barbato dalla quale ha avuto tre figli: Claudio, Ilaria e Luca. Nel 2005, invece, ha conosciuto Anna Tatangelo e dalla loro relazione durata 10 anni ha avuto il piccolo Andrea nato nel 2010. Dopo undici anni il cantante diventerà padre per la quinta volta. Inoltre è anche nonno di due nipoti.

Secondo alcuni rumors, anche la sua ex Anna sembra aver voltato pagina. Poche settimane fa, l’artista di Sora è stata paparazzata accanto al rapper Livio Cori tre anni più giovane di lei. I due si scambiano effusioni e carezze e pare siano davvero innamorati. Qualche mese fa, il giornalista Santo Pirotta aveva sostenuto che tra la cantante e il rapper sarebbe scoppiata la scintilla e sarebbe stato proprio D’Alessio a presentarli.