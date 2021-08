Samantha De Grenet, “i colpevoli devono pagare”: la disgrazia che la sconvolge, lo sfogo

Samantha De Grenet arrabbiata per gli incendi in Italia

Da qualche settimana la nostra Penisola sta bruciando causando danni alla natura, all’uomo e agli animali. Dalla Sicilia alla Sardegna, dalla Puglia all’Abruzzo, ettari ed ettari di boschi e macchia mediterranea che hanno fatto arrabbiare parecchi personaggi dello spettacolo e non solo.

Tra questi anche l’ex gieffina Samantha De Grenet, che sul suo profilo Instagram si è sfogata mostrando tutta la sua rabbia per un dramma che sta causando una serie di danni. La donna se l’è presa principalmente con chi avrebbe fatto partire in modo doloso i roghi: “Ci sono indagini in corso ma i colpevoli devono pagare!”. Andiamo a vedere nel dettaglio cos’altro ha dichiarato.

Il duro sfogo dell’ex concorrente del GF Vip 5

In questi ultimi giorni l’ex gieffina Samantha De Grenet è rimasta abbastanza sconvolta da quello che sta accadendo a Pescara. Infatti, numerosi persone che abitano della città abruzzese sono stati costretti a fuggire per evitare di essere avvolti dalle fiamme. Così, dopo i roghi in Sicilia e Sardegna, ora è l turno dell’Abruzzo che sta vedendo distruggere migliaia di ettari di boschi.

“Come si può arrivare a voler distruggere il nostro paese?”, si è domandata una sconcertata ex concorrente del Grande Fratello Vip 5, che proprio non riesce a trovare pace per quello che sta accadendo. Ovviamente i follower della soubrette le hanno dato piena ragione per le dure parole che ha utilizzato nei confronti di questi piromani.

Samantha De Grenet e la dedica d’amore per il marito Luca

Negli ultimi giorni, inoltre, Samantha De Grenet si è resa protagonista di una dedica davvero molto romantica nei confronti della sua dolce metà, il marito Luca. L’ex concorrente del Grande Fratello Vip 5 ha approfittato del suo compleanno per dedicargli delle parole al miele, esprimendo tutto l’amore che li lega da diversi anni. Una relazione che in questo arco di tempo li ha portati a sposarsi per un paio di volte: “Amarti è una gioia ed essere amata da te è un sogno”.