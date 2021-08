Oroscopo 4 agosto 2021: Toro in ripresa, Capricorno troppo ingenui

Le previsioni dell’oroscopo del 4 agosto esortano i Toro a rimboccarsi le maniche in quanto sta per cominciare un periodo di ripesa. I Capricorno sono un po’ ingenui, mentre i Sagittario devono fare una cernita nei rapporti.

Oroscopo da Ariete a Vergine

Ariete. Alcuni rapporti di coppia potrebbero vacillare. Le relazioni stabili non dovrebbero avere grossi problemi, tuttavia, quelle un po’ incerte potrebbero crollare. Sul lavoro, invece, è necessario assumersi le proprie responsabilità. Non siate troppo titubanti e cercate di cogliere al volo certe occasioni.

Toro. A partire da oggi, finalmente, riuscirete a vivere in modo un po’ più leggero. Specie per quanto riguarda le relazioni di coppia. Se, invece, siete single, presto potrebbero aprirsi delle nuove opportunità. In campo professionale dovete scendere a qualche compromesso

Gemelli. Le previsioni dell’oroscopo del 4 agosto denotano una giornata piuttosto impegnativa. Oggi vi sentite un po’ frastornati, pertanto, è opportuno prendersi un po’ di tempo per sé. Se non lo avete ancora fatto, forse è il momento di prendersi una piccola pausa.

Cancro. Sono in arrivo scelte importanti. Non è escluso che possiate dare luogo ad un trasferimento o, perché no, ad un matrimonio. Non abbiate paura di assumere le vostre possibilità. In campo professionale potete stare a testa alta, non siate troppo puntigliosi.

Leone. Dopo aver vissuto dei giorni abbastanza tranquilli, a partire da oggi potrebbe esserci qualche cambiamento. Se siete un po’ turbati è opportuno prendersi un momento per riflettere. Infine, se una persona vi ha deluso è opportuno affrontare di petto le situazioni.

Vergine. Tutti i nodi vengono al pettine. Non abbiate paura di esporvi, specie per qu7anto riguarda la vostra professione. Ci sono delle opportunità in arrivo, pertanto, è meglio essere cauti e avere gli occhi aperti. Aguzzate la vista anche in amore, se siete single naturalmente.

Previsioni 4 agosto da Bilancia a Pesci

Bilancia. Meglio non compiere scelte affrettate. Ponderate attentamente i pro e i contro di un nuovo9 p0rogetto e non lasciatevi trasportare solo dall’entusiasmo. In amore vi conviene chiarire le questioni in sospeso, non siate troppo permalosi.

Scorpione. Questo è il momento di guardare avanti e di gettarsi il passato alle spalle. Non ha senso rivangare quello che è stato né nel bene né nel male. Cercate di prendervi un momento per voi per riflettere e per capire esattamente in quale direzione avete intenzione di andare.

Sagittario. L’Oroscopo del 4 agosto 2021 vi esorta a riflettere. In amore siete un po’ tesi e agitati. Coloro i quali non vi danno tutte le certezze meriterebbero di uscire dalla vostra vita. Evitate di perdere tempo dietro le persone che non vi meritano.

Capricorno. Spesso tendete ad essere un po’ troppo permissivi. Sia per quanto riguarda la sfera professionale sia personale ci sono delle persone che potrebbero approfittarsene. Aprite gli occhi e non vi fate abbindolare da chi si riempie la bocca di promesse.

Acquario. In questo periodo sono favoriti i chiarimenti. Se avete discusso è opportuno approfittare di questo momento per mettere le cose a posto. I rapporti di coppia appena nati, invece, vivranno un momento di rodaggio particolarmente intenso.

Pesci. Questo non è il momento giusto per intavolare discussioni. Dal punto di vista professionale potreste trovarvi a vivere dei momenti un po’ concitati. Sul lavoro dovete essere più precisi. Specie nell’ultimo periodo avete trascurato alcuni dettagli importanti.