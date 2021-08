Isabella Ricci: la dama di Uomini e Donne svolge un lavoro insospettabile

La bellissima dama grigia che ha frequentato Biagio Di Mauro è al centro del gossip

Isabella Ricci è la nuova dama del Trono Over di Uomini e Donne, la versione “agée” del programma di Maria De Filippi. Seguitissima, amatissima, la nuova dama ha scalzato facilmente tutte le precedenti protagoniste. Laurea all’Università La Sapienza di Roma, Isabella Ricci è stata sposata, ma non ha mai avuto figli. Il web si è messo alla ricerca delle informazioni e ha scoperto un’informazione insospettabile.

Isabella Ricci è un’imprenditrice di successo nel settore della cura degli animali

Isabella qualche anno fa ha aperto un’azienda che si chiama “Pet Village”, un negozio online che vende prodotti per la cura degli animali, l’alimentazione e il divertimento. Un’azienda giovane, nata nel 2000 che produce anche tutorial video simpatici per aiutare gli utenti nella cura quotidiana dei loro piccoli amici. L’azienda ha la sua sede a Ravenna e si prefigge di essere un partner globale del settore pet care, che oggi è in forte crescita.

Isabella Ricci ha fondato l’azienda con alcuni amici di lunga data e tuttora si dedica con passione a questo lavoro. Ma non solo, la dama di Uomini e Donne è riuscita ad aprire anche un rifugio per animali abbandonati, in modo da aiutare le creature che vengono lasciate per strada.

Isabella Ricci prima dell’avventura di Uomini e Donne non aveva social, ma visto il successo avuto, ha deciso di aprirli e – come c’era da aspettarsi – ha raggiunto subito un pubblico ampio con ben 25 K su Instagram. La dama imprenditrice anche in questo caso ha voluto usare la sua mentalità business e ha deciso di iniziare il suo percorso di influencer di moda. Così via libera agli scatti in cui sfila con vestiti che le conferiscono un’aria elegante e femminile.

Isabella Ricci ha fatto mettere da parte Gemma Galgani

Sul settimanale “Nuovo” si legge un’indiscrezione del team interno di “Uomini e Donne”: Maria De Filippi avrebbe intenzione di puntare su Isabella Ricci come protagonista, al posto di Gemma Galgani. Già Aldo Farella in studio aveva mosso pesanti accuse all’ex beniamina di Maria De Filippi, secondo lui a causa delle “scenate infantili” di Gemma, aveva perso Isabella Ricci.

Ma la dama romana deve prestare attenzione a come gestisce la visibilità perché insieme ai follower arrivano anche gli haters. Infatti molti utenti sul web hanno criticato la sua nuova carriera da influencer, ritenendo che troppa visibilità l’abbia fatta diventare simile a Gemma Galgani.