Charlotte Casiraghi, nipote di Grace Kelly, ha deciso di ritirarsi dalle scene

La figlia della principessa Carolina di Monaco vive ritirata a Barbizon in Francia

Charlotte Casiraghi ha compiuto oggi 35 anni nella felicità più totale. La secondogenita di Carolina di Monaco ha infatti da tempo abbandonato le luci dei riflettori per condurre una vita pacifica e ritirata a Barbizon, immersa nel verde con una nutrita scuderia di cavalli. Lei adora questi animali e ritiene siano utilissimi per “leggersi dentro” e controllare le proprie emozioni. I cavalli sono una vera passione per la principessina, che li ritiene un vero specchio dei sentimenti umani.

Charlotte Casiraghi è sposata con Dimitri Rassam, produttore cinematografico francese e figlio di Carole Bouquet. Da quando sta con lui la sua vita è totalmente cambiata. Lei infatti era spesso al centro delle cronache per i suoi flirt e avventure amorose. Tra i quali si ricordano Lamberto Sanfelice, il regista italiano per il quale si era trasferita a Roma; ma soprattutto, l’ex marito, Gad Elmaleh, un comico di origini marocchine con il quale ha avuto il suo primo figlio Raphael.

Charlotte Casiraghi è comparsa in poche occasioni pubbliche negli ultimi anni

Il gossip non ha mancato di sostenere in più occasioni che Charlotte e Dimitri fossero in crisi, ma non ci sono prove a supporto di tale tesi, anzi tutt’altro. In ogni occasione pubblica in cui sono comparsi, la coppia è sembrata unita e innamorata più che mai. L’ultima è stata una festa esclusiva durante il Festival del Cinema di Cannes. Prima ancora è stata avvistata con la madre al Longines Global Champions Tour, insieme al primogenito Raphael.

Un trio di royal che non è sfuggito ai fotografi che hanno immortalato l’evento. Charlotte Casiraghi appare serena, rilassata, si dedica alla filosofia, sua grande passione (infatti si è laureata alla Sorbona nel 2007), scrive, e si dedica alla famiglia. Lei, la principessina che non ama essere chiamata “principessa”, appare sempre bella, solare, elegante e regale.

Charlotte Casiraghi e Dimitri Rassam

Charlotte ha avuto un secondo figlio dal suo nuovo compagno Dimitri Rassam, Balthazar, e i rumors della coppia dicono che potrebbe arrivarne anche un terzo. Ma niente è confermato e dall’aspetto di Charlotte Casiraghi non si direbbe proprio che una nuova nascita sia in arrivo.

Ma nonostante stia lontana dai riflettori a lungo, Charlotte Casiraghi riesce sempre a condizionare il mondo della moda con i suoi outfit originali ed eleganti. Per l’Estate 2021 molte si sono lasciate ispirare dal suo bikini floreale rosso con il quale è apparsa in Corsica, a dimostrazione del fatto che, nonostante rifugga la mondanità, sarà sempre un simbolo per tanti.