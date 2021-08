Gianni Morandi infiamma il web con una valanga di critiche

Il cantante di Monghidoro scrive sui social e si scatena una pioggia di critiche

Gianni Morandi a Marzo ha avuto un incidente domestico l’11 Marzo scorso, riportando ustioni sul 15% del corpo, su mani e gambe. Rimasto in ospedale fino a metà Aprile, è ora finalmente a casa e deve fare visite periodiche. È proprio in occasione di una di queste che si sono scatenate le polemiche.

Superata la visita brillantemente il cantante ha aggiornato i suoi fans porgendo i suoi ringraziamenti allo staff, ma ha indicato lo staff sanitario femminile come “ragazze”, non con il titolo professionale di “infermiere o dottoresse”. Così il web ha visto in questo gesto una discriminazione di genere ed è intervenuto. Il cantante Gianni Morandi ha cercato di porre rimedio all’errore, affermando che si trattava di varie figure professionali e così aveva riassunto in un’unica espressione tutte le persone. Ma la spiegazione non ha convinto nessuno, soprattutto in una congiuntura storica come questa in cui le donne stanno cercando in tutti i modi di ottenere la giusta parità su tutti i fronti.

Gianni Morandi, eterno giovane ragazzo della canzone italiana

Il cantante bolognese quest’anno è ritornato come di consueto nei lidi di Ravenna, dove ormai è un ospite fisso. Insieme alla moglie Anna sta trascorrendo le sue vacanze in totale relax. La coppia è da sempre molto unita. L’uomo ha raccontato recentemente in un’intervista per il Corriere della Sera, che quando cercò di avere il suo numero di telefono, lei gliene diede uno falso. Sono insieme da 27 anni, hanno avuto figli, gioie, dolori e successi, come la collaborazione con Mogol che permise a Gianni Morandi di affermarsi.

Settantasei anni, una carriera di successi e collaborazioni, Gianni Morandi è il simbolo di una generazione ormai perduta nella quale sembrava possibile avere successo con il proprio sforzo in modo genuino ed onesto.

Morandi si è congratulato con la band vincitrice dell’Eurovision, i Maneskin

Gianni Morandi è sempre stato un cantante attento ai giovani, con i quali ha collaborato o ha formato anche, collaborando ad alcune puntate del talent show “Amici” di Maria De Filippi. Questa volta si è espresso sulla band romana più in voga del momento, i Maneskin, reduci dal successo all’Eurovision 2021.

Gianni Morandi ha dichiarato che è dai tempi di Domenico Modugno che un disco italiano non otteneva un tale successo. Infatti la band ormai è sta spopolando in tutte le classifiche, tanto che ora si vocifera di una collaborazione con Iggy Pop, il frontman degli Stones. Una cosa non da tutti giorni. E come poteva restare in silenzio Gianni Morandi? Lui che di gavetta e successi in giovane età ne sa più di tutti!