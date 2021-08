Clamoroso ad Amici, Lorella Cuccarini fa fuori Arisa: dalla danza al canto è un attimo

Cambiamenti ad Amici 21

Qualche giorno fa in rete si era parlato di una trattativa con la casa di produzione di Pekin Express con Arisa e di un compenso pari a 200 mila euro rifiutati pur di rimanere al come professoressa di canto di Amici. Ma stando alle ultime notizie, alla fine qualcosa deve essere andato male.

Infatti, come riporta il giornalista Giuseppe Candela sul portale web Dagospia, infatti, Rosalba Pippa non farà parte del cast dei professori della 21esima edizione del talent show di Maria De Filippi. “CANDELA FLASH! – “AMICI”, SI CAMBIA. LA STRAMPALATA ARISA NON SARÀ PRESENTE NELLA NUOVA EDIZIONE. UN LUNGO TIRA E MOLLA HA FATTO ARENARE UNA COMPLICATA TRATTATIVA”, si legge sul sito internet. Andiamo a vedere nello specifico cos’altro ha dichiarato.

Lorella Cuccarini diventa professoressa di canto

Ma la vera bomba mediatica non è questa. Infatti, pare che il team #CuccArisa ha già una sostituta per il canto, ovvero Lorella Cuccarini. Ebbene sì, proprio la soubrette romana che la passata edizione era una prof di danza.

L’ex padrona di casa de La vita in diretta dopo il ruolo di coach di ballo, a settembre tornerà nell’inedito ruolo di professoressa di canto. Mentre, il ruolo di maestro di danza sarà ereditato da Raimondo Todaro, che dopo 15 anni ha lasciato Ballando con le Stelle di Milly Carlucci.

Arisa fuori, Lorella Cuccarini prende il suo posto e arriva Raimondo Todaro

Sempre il giornalista Giuseppe Candela per il portale web Dagospia ha rivelato altro sui professori della 21esima edizione di Amici di Maria De Filippi. “CHI PRENDERÀ IL SUO POSTO? LORELLA CUCCARINI HA ACCETTATO LA SFIDA SPOSTANDOSI SUL CANTO – AL SUO FIANCO LA NEW ENRTY RAIMONDO TODARO, L’EX BALLANDO CON LE STELLE DA TEMPO SI PROPONEVA ALLA CONCORRENZA…”, si legge sul sito internet.

Quindi, i professori saranno così suddivisi: Rudy Zerbi e Alessandra Celentano; Anna Pettinelli e Veronica Peparini; Lorella Cuccarini e Raimondo Todaro. Ecco il post Twitter di Candela che in pochissimo tempo è diventato virale sul web e sui vari social network: