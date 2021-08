Alfonso Signorini: “Quest’anno niente influencer nel cast del Grande Fratello Vip”

Alfonso Signorini si confessa a TV Sorrisi e Canzoni

Nel nuovo numero in edicola del magazine di Tv Sorrisi e Canzoni è contenuta una lunga intervista al giornalista Alfonso Signorini. In quell’occasione il direttore del settimanale Chi ha un po’ parlato del nuovo cast della sesta edizione del Grande Fratello Vip. Tuttavia, l’uomo non ha svelato nessun nome dei concorrenti che varcheranno la famosa porta rossa della casa di Cinecittà.

Inoltre, ha sottolineato come alcune trattative siano iniziate già dallo scorso marzo. “Questa è la fase più critica in cui si mette a punto il lavoro maniacale di casting che ho iniziato a fine marzo. Dai personaggi dipende gran parte del successo del programma. Per me è come dipingere un quadro: preparo la tavolozza dei colori, mi diverto a mischiare età, esperienze, tipologie umane… Insomma, quando si accendono le luci dello show il grosso è già fatto”, ha detto Signorini.

Il conduttore svela perché non ci saranno influencer

Tuttavia, al contrario della passata edizione del Grande Fratello Vip, nel cast a settembre non ci saranno influencer famosi sui social network. Quindi, non ci sarà nessun erede di Denis Dosio, del vincitore del GF Vip 5 Tommaso Zorzi o Giulia Salemi. Per quale ragione?

A svelarlo è stato lo stesso Alfonso Signorini in una recente intervista concessa al settimanale Tv Sorrisi e Canzoni. “Siccome non amo ripetermi e mi piace cambiare registro, niente influencer del mondo digitale. Ho pensato a un nutrito gruppo di ventenni, ragazzi e ragazze, tra loro molto diversi”, ha fatto sapere il direttore del periodico Chi.

Alfonso Signorini: “Nel cast 20enni e 70enni”

Fra il sostanzioso gruppo di ventenni che hanno effettuato un provino per la sesta edizione del Grande Fratello Vip c’è anche Manuel Bortuzzo, ma anche Anna Lou Castoldi, figlia di Morgan ed Asia Argento. Poi varcheranno la famosa porta rossa le sorelle principesse etiopi Jessica, Lulu e Charlie Selassie, l’ex tronista Sophie Codegoni e Tommaso Eletti, ex concorrente di Temptation Island. Per quanto riguarda i 30enni potrebbe esserci Soleil Sorge, Alex Belli, Francesca Cipriani, Gianmaria Antinolfi e del modello Andrea Casalino.

Ma anche Luca Vismara, Raffaella Fico e con Nicola Pisu, figlio di Patrizia Mirigliani. Tra i concorrenti che appartengono alla fascia d’età 40-50 ci potrebbero essere: Raz Degan, di Maria Monsè, Manila Nazzaro, Jo Squillo, Ainett Stephens, Totò Schillaci e Davide Silvestri. Per quanto riguarda gli over 60 sono stati provinati Amedeo Goria, Pamela Prati e Carmen Russo. Mentre i 70enni: Katia Ricciarelli a Giucas Casella.