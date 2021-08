Giovanni Ciacci difende Todaro e rimprovera Milly Carlucci: “Lui mi ha detto i veri motivi dell’addio a Ballando”

Raimondo Todaro lascia Ballando per Amici

Per chi segue Ballando con le Stelle sa perfettamente che tre anni fa Giovanni Ciacci ha fatto coppia con Raimondo Todaro. Da qual momento in poi l’opinionista e il danzatore siciliano hanno stretto un bel rapporto d’amicizia e spesso si confidano. L’ex volto di Ogni Mattina quando è venuto a conoscenza della decisione del ballerino di lasciare il talent show di Milly Carlucci gli ha espresso tutto il suo appoggio attraverso dei commenti su Instagram.

Mentre, in una recente intervista concessa al magazine Nuovo, Ciacci ha confessato di aver sentito Todaro in questi giorni davvero così complicati per lui. Il nuovo prof di Amici gli avrebbe confessato all’amico le vere ragioni di questa sua decisione, che però l’uomo ha voluto tenere per sé.

Le confessioni su Raimondo Todaro

Intervistato dal settimanale diretto da Riccardo Signoretti, lo stylist Giovanni Ciacci sul ballerino siciliano ha detto: “L’ho chiamato. Mi ha spiegato i motivi della sua scelta, che da amico tengo per me, ma non c’era neanche bisogno che me li spiegasse. Sono contento per lui, perché se ha preso questa decisione, lui che è serio, fedele, che non ha nessun grillo per la testa, non ho dubbi che la sua sia una scelta ben ponderata”.

Raimondo Todaro ha detto addio a Ballando con le Stelle dopo ben 15 anni per passare ad Amici. Il danzatore infatti sarà uno dei nuovi professori del talent show di Maria De Filippi. Infatti, sembra che Lorella Cuccarini da ballo è passata al canto e Raimondo prenderà il suo posto nella danza.

Giovanni Ciacci rimprovera Milly Carlucci

Tantissimi telespettatori di ballando con le Stelle sul web hanno manifestato il loro desiderio , ovvero che Milly Carlucci prima o poi cambi i membri della giuria. Un desiderio che almeno per la prossima edizione, la 16esima, non sarà avverato. Giovanni Ciacci ha criticato la decisione di confermare tutti i giurati ed ha aggiunto al periodico Nuovo che secondo lui solamente Carolyn Smith dovrebbe rimanere dietro a quel bancone.

“Sono solo voltagabbana, a seconda di come gli gira votano per la persona che si trovano davanti e non per la sua esibizione. Era meglio cambiare. Tenere Carolyn Smith è giusto, è l’unica che ne capisce di danza e che ha la competenza per giudicare i ballerini. Secondo me ogni anno dovrebbero esserci personaggi nuovi”, ha detto l’opinionista.