Rosa Di Grazia contro Deddy, lo scontro social. Lei sbotta: “A tutto c’è un limite” (FOTO)

Rosa Di Grazia contro Deddy dopo il loro addio

Come tutti ben sanno, dopo la conclusione della 20esima edizione di Amici, la relazione sentimentale tra Rosa Di Grazia e Deddy è giunta al capolinea. I due ex allievi del talent show di Maria De Fiippi hanno smesso di seguirsi su Instagram e la ballerina napoletana ha confermato la fine della storia d’amore.

“La storia tra di noi, fuori, non ha avuto un nuovo inizio come avrei immaginato e sperato. Forse anche per questo ci ho messo un po’ di più a parlarne apertamente. Si sa le cose possono andare o non andare, fa parte della vita e soprattutto non è colpa di nessuno“, ha fatto sapere la giovane partenopea. (Continua dopo il post)

I commenti a cui Deddy ha messo dei likes

Tuttavia, nella giornata di martedì i tantissimi sostenitori di Rosa Di Grazia si sono accorti che il cantante Deddy, al momento impegnato con la promozione del suo disco, ha messo dei like ad alcuni tweet non proprio carini nei confronti della ballerina napoletana. Per tale ragione sui vari social network, ma in particolare su Twitter è scoppiato il putiferio.

“Raga ma è serio?, dopo tutto quello che rosa gli ha dato, dopo tutto l’affetto, l’amore e tutto il sostegno che si potesse desiderare tu ora la ricambi così??,è una ragazza così educata e di una maturità incredibile! Sempre dalla tua parte amore”, ha scritto una fan. Un’altra invece: “Beh sicuramente se hanno messo quei like è perché non è che fuori vadano poi così d’accordo! L’astio c’era già dall’unfollow! E non per colpa del fandom di sicuro”. (Continua dopo il post)

Beh sicuramente se hanno messo quei like è perché non è che fuori vadano poi così d’accordo! L’astiobc’era già dall’ unfollow! E non per colpa del fandom di sicuro — LoveStreaming (@Rosa_vs_Deddy) August 3, 2021

La replica di Rosa Di Grazia sui social

L’ex allieva di Amici Rosa di Grazia, dopo aver letto quei commenti è sbottata e ha specificato di aver voltato pagina. Per tale ragione ha chiesto a tutti coloro che la seguono sui social di non fare guerre, perché non ne vale la pena.

“Basta a tutto questo. Non se ne può più. Chi mi conosce e mi segue sa bene che la persona sono e ciò che ho fatto. A tutto c’è un limite. Ho chiesto di voltare pagina e rispetto. Io ad oggi sono felice. A voi che mi sostenete, non fate la guerra, non ne vale la pena. Vi voglio bene“, ha concluso la ragazza napoletana.

Basta a tutto questo.

Non se ne può più. Chi mi conosce e mi segue sa bene che la persona sono e ciò che ho fatto.

A tutto c’è un limite.

Ho chiesto di voltare pagina e rispetto

Io ad oggi sono felice. 🙏🏼 — Rosa Di Grazia (@RosaDiGrazia1) August 2, 2021