Temptation Island, Stefano Sirena replica all’attacco della sua ex: “Mi ha bloccato e fa la vittima”

Il commento di una fan di Manuela contro Stefano

L’edizione 2021 di Temptation Island è terminata da una settimana ma i protagonisti continuano a far parlare di sé regalando del sano trash. Ad esempio, Manuela Carriero ha mollato Stefano Sirena decidendo di darsi una possibilità col tentatore Luciano Punzo. Tuttavia, nella giornata di martedì la ragazza ha condiviso una Storia su Instagram con un messaggio privato in cui una sua seguace ha pesantemente criticato il suo ex attaccato Stefano Sirena.

“La figuraccia di maschilista, narcisista patologico. Cioè lui dovrebbe davvero andare da uno specialista perché sicuramente gli diagnosticherà tale disturbo di personalità, inoltre è un manipolatore, presuntuoso, egocentrico. All’ultimo falò ti ha provocata così tanto con le parole che avrebbe fatto perdere la pazienza a chiunque. Sono contenta che tu abbia trovato l’amore che desideravi tanto”, ha scritto la follower.

Stefano sbotta sui social

Come era prevedibile, la reazione di Stefano Sirena non si è fatta aspettare. Infatti, l’ex partecipante di Temptation Island 2021 ha confessato che la sua ex Manuela Carriero avrebbe bloccato lui e la sua nuova fidanzata, la single tentatrice Federica Cleo. Il ragazzo, inoltre, ha anche replicato duramente a chi gli ha puntato il dito contro accusandolo di aver fatto violenza psicologia alla sua ex compagna.

La reazione di Stefano Sirena

Dopo le dichiarazioni di una follower della sua ex fidanzata e la reazione della stessa, ovvero Manuela Carriero, anche Stefano Sirena ha voluto dire la sua su quello che sta accadendo ultimamente. Ovviamente, l’ex protagonista di Temptation Island 2021 lo ha fatto attraverso i suoi canali social.

“Non volevo scrivere più nulla perché non mi piace dare importanza. Chi mi conosce sa, ma si sta esagerando un po’ con il vittimismo e vorrei precisare due cose. La prima è che non vedo assolutamente nulla di ciò che dice o fa perché in primis non mi interessa e poi perché mi ha bloccato. Ha bloccato anche Federica e qualche mio amico. La seconda è che sento e leggo di violenza psicologica, ma una persona con carattere, personalità e che non dipende totalmente da qualcuno, anziché fare la vittima, mi allontanava”, ha fatto sapere il giovane.