“Com’è possibile?”: Pretelli e Salemi sconvolti. Sventura in aeroporto, occhio al bagaglio

Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli tornano in Italia dopo la vacanza ad Ibiza

Dopo qualche giorno di relax Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli nelle ultime ore hanno fatto ritorno da Ibiza. Ma in aeroporto i due ex concorrenti del Grande Fratello vip 5 hanno avuto una brutta sorpresa. “Com’è possibile?”, hanno esclamato i Prelemi.

L’ex Velino di Striscia la Notizia e l’influencer italo-persiana stavano tornando in Italia, ma una volta arrivati in aereostazione è accaduto qualcosa di inatteso. È il 31ene lucano, prossimo concorrente di Tale e Quale Show 2021, a documentare tutto con alcune Stories poi condivise sul suo account personale Instagram. Vediamo cos’altro è accaduto alla coppia.

Piccolo inconveniente con la valigia

Nel video in questione, Giulia Salemi e il fidanzato Pierpaolo Pretelli si trovano in aeroporto a Ibiza, in attesa del volo di ritorno per Milano. “Momento informazione. Ma la valigia al ritorno pesa di più? All’andata pesava 21 chilogrammi e adesso 25… Com’è possibile?”, ha fatto sapere l’ex Velino di Striscia la Notizia a tutti i suoi follower di Instagram. A quel punto è intervenuta l’influnecer italo-persiana, dicendo: “Certo, i vestiti utilizzati e piegati male fanno più volume e pesano di più. Se metti una pila di magliette ben piegate pesa meno”.

Giulia salemi fa commuovere Pierpaolo Pretelli con la sua lettera

A quel punto, Pierpaolo Pretelli ha bloccato la sua fidanzata scherzando così: “Adesso la lascio qui, ho deciso”. In poche parole, anche i due ex concorrenti del Grande Fratello Vip 5 sono rimasti vittima del peso della valigia che è aumentato in modo inspiegabile. In tutto questo i due non hanno fatto sapere se la compagnia aerea ha adottato il sovrapprezzo.

Qualche giorno l’ex gieffino lucano ha festeggiato il suo 31esimo compleanno, è stato il primo che ha trascorso insieme alla figlia di Fariba Tehrani. Per tale ragione la modella persiana ha scelto di organizzargli una meravigliosa sorpresa, scrivendogli una lettera a cuore aperto, confessandogli quello che fino ad oggi non aveva avuto il coraggio di dirgli in faccia. Come era prevedibile il ragazzo si è commosso.