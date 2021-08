Sonia Bruganelli si fa fare la pedicure mentre lei lavora. “Snob, ti devi vergognare”, il linciaggio del web (FOTO)

Sonia Bruganelli di nuovo al centro delle polemiche

Dopo la vicenda dello jet privato per Formentera e la conseguente replica social di Sonia Bruganelli, nelle ultime ore Lady Bonolis è tornata a far parlare di sé. Una nuova azione documentata sul suo profilo Instagram ha fatto discutere parecchio il popolo del web che non perde tempo a puntarle il dito contro.

Una foto che come al solito ha provocato una valanga di critiche. Ma cosa ha fatto stavolta? Non c’entrano nulla gli aerei privati o la figlia, in questo caso l’imprenditrice si trovava a casa sua mentre lavorava. Andiamo a vedere nel dettaglio cosa è accaduto realmente.

Lady Bonolis ne combina un’altra delle sue

Nella foto in questione si vede Sonia Bruganelli impegnata a lavorare alla scrivania insieme a Roberto Imbriale. Fin qui nulla di strano, infatti viene fotografata mentre molto impegnata firma il contratto da opinionista per la sesta edizione del Grande Fratello Vip, il reality show di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini. Infatti, da settembre Lady Bonolis insieme ad Adriana Volpe rivestirà il ruolo di opinionista. Un posto che prima di lei lo avevano Pupo e Antonella Elia. (Continua dopo il post)

Sonia Bruganelli si fa fare la pedicure mentre firma un contratto

Ma tornando alla foto, mentre se la faceva scattare, Sonia Bruganelli porgeva il suo piede all’estetista, e quest’ultima lo lavorava con cura. Uno scatto davvero bizzarro da postare su Instagram. E a corredo dell’immagine, l’imprenditrice romana ha scritto la seguente didascalia: “Ho imparato ad ottimizzare il tempo”.

Poi ha voluto ringraziare anche l’estetista. Come era prevedibile, l’azione di Lady Bonolis ha scatenato l’ira degli haters. “Che brutta foto, sei imbarazzante”; “Prova a farlo in ufficio mentre nella stanza vicina c’è il capo”. Ma non è finita qui, altri utenti web si sono spinti oltre scrivendo: “Incommentabile”; “Snob”. In tutto questo però, c’è anche chi la difende e la riempie di complimenti e la difende dagli attacchi.