Elettra Lamborghini, “saluti da noi tre”. La foto da bollino rosso e il messaggio criptico

Elettra Lamborghini mostra un fisico da urlo

Nelle ultime ore Elettra Lamborghini ha mandato in tilt tutti i suoi follower di Instagram. Il motivo? L’ereditiera emiliana ha condiviso una meravigliosa foto che la mostra in bikini giallo, con gli slip ridotti a un sottilissimo lembo di tessuto.

Uno scatto in cui la cantante ed ex opinioniste de L’Isola dei Famosi 15 mette in mostra le sue prorompenti forme, che faticosamente vengono contenute dal due pezzi. In poche parole, un panorama da urlo oltre a quello alle spalle, ossia il mare di Mykonos. Infatti da giorni lei e i marito Afrojack si trovano in vacanza in Grecia. Tuttavia, a quanto pare non c’è solamente quel bikini, nell’immagine in questione.

La cantante ironizza su Instagram

Infatti, oltre a mostrarsi in ottima forma Elettra Lamborghini a corredo della foto ha scritto una didascalia sibillina: “Ciao da noi tre”. In poche parole, oltre a lei e il marito Afrojack. E chi è il terzo? Gran parte dei follower della cantante emiliana hanno voluto fare ironia scrivendo: “Quelli sono due meloni”.

Infatti, in tanti sono convinti che l’opinionista de L’Isola dei Famosi 2021 si riferisse al suo décolleté prosperoso. Eppure, il sospetto di alcuni fan ricade su qualcos’altro: vuoi vedere che dopo le nozze, ora, la Lamborghini aspetta un bambino? A dire il vero da settimane gira questa voce in rete. (Continua dopo il post)

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Elettra Lamborghini (@elettralamborghini)

Elettra Lamborghini aspetta un bambino da Afrojack? Il sospetto

Come accennato prima, non è la prima volta in cui Elettra Lamborghini dopo il suo matrimonio con il dj Afrojack monta il sospetto con alcuni messaggi in codice, salvo poi negare tutto quanto. Ad esempio, qualche tempo fa aveva lasciato tutti a bocca aperta quando la cantante si era sottoposta a degli esami.

Poi non è stata bene e tutti hanno iniziato a controllare la sua pancia che ironizzava sui chili presi o persi. In tutto questo, un suo follower su Instagram ha scritto: “Se avesse voluto annunciare una gravidanza vi pare che lo avrebbe fatto così?”. Stavolta sarà vero? Staremo a vedere.