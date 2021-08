Grande Fratello Vip, Tommaso Eletti smentisce la sua partecipazione, ma arrivano Goria e Ainette (FOTO)

In questi giorni non si sta facendo altro che parlare del Grande Fratello Vip e dei possibili concorrenti che vi prenderanno parte, tra loro ci sarebbe dovuto essere anche Tommaso Eletti. Quest’ultimo è divenuto famoso per aver partecipato all’edizione di Temptation Island che si è appena conclusa.

Ad ogni modo, nelle ultime ore, il giovane ha smentito sui social questa indiscrezione. Tra le altre anticipazioni, però, pare siano spuntati i nomi di altri possibili partecipanti. Tra di loro ci sono Amedeo Goria e un ex volto di Mediaset che non si vedeva in tv da parecchio tempo. Vediamo tutto nel dettaglio.

La smentita di Tommaso Eletti al Grande Fratello Vip

Al grande Fratello Vip 6 sarebbe dovuto sbarcare Tommaso Eletti. Il giovane ha partecipato a Temptation Island in compagnia di Valentina e i due hanno generato molto scalpore. Il motivo è risieduto soprattutto nella gelosia morbosa di lui e nel conseguente suo tradimento. Proprio in virtù di questo, la loro relazione è drasticamente giunta al capolinea. La sua partecipazione al reality sho9w di Canale 5, dunque. sarebbe stata un’ottima occasione per creare sgomento e pettegolezzi, magari invitando anche lei in studio o in casa.

Tuttavia, il giovane ha registrato una diretta su Instagram in cui ha smentito questi pettegolezzi relativi alla sua partecipazione al reality show di Canale 5. A riprendere la notizia è stato, soprattutto, l’influencer Deianira Marzano. Quest’ultima è sembrata piuttosto felice di questo cambio di programma in quanto riteneva insensata la partecipazione del giovane all’interno del programma.

Amedeo Goria e Ainette nel cast

A fronte della smentita di Tommaso Eletti, però, sono arrivati due nuovi papabili concorrenti della casa del Grande Fratello Vip 6. Il primo è Amedeo Goria. Dopo la partecipazione di Maria Teresa Ruta e sua figlia Guenda, dunque, pare che anche il capofamiglia sbarcherà tra i concorrenti del reality show di Canale 5. Quest’ultimo avrebbe dovuto partecipare anche all’isola dei famosi ma, all’ultimo momento, saltò tutto a causa di alcuni problemi di salute per lui.

L’altro nome, invece, è quello di Ainette. In molti si ricorderanno di lei, specie per la sua disarmante bellezza. La donna è stata la “gatta nera” di Canale 5 per molto tempo. Da parecchio, però, si era allontanata dal mondo dello showbiz e di lei si erano perse le tracce. A quanto pare, però, è pronta a tornare alla ribalta.