Gravissime accuse contro Nunzia Sansone, ex Temptation Island: “Spero muori quando nasce la bimba”, lei replica (FOTO)

Nunzia Sansone, ex volto di Temptation Island, è stata presa d’assalto sui social ed ha ricevuto delle accuse gravissime. Come tutti i suoi fan sapranno, la dama è in dolce attesa e non ha esitato a condividere con tutte le persone che la seguono i momenti più salienti della sua gravidanza.

Ad ogni modo, come spesso capita, i personaggi popolari, sul web non si viene seguiti solo dai fan, ma anche dai haters. Proprio uno di questi, nelle ultime ore, ha pronunciato una frase davvero gravissima che, in men che non si dica, ha fatto il giro del web. Scopriamo tutto nel dettaglio.

Le accuse contro Nunzia Sansone

Nunzia Sansone è stata vittima degli haters nelle ultime ore in quanto ha ricevuto delle accuse gravissime. La protagonista sta condividendo con la sua community i momenti di vita quotidiana inerenti la sua gravidanza. Utente del web, però, ho deciso di scagliarsi contro di lei pronunciando delle parole davvero molto cattive. In particolar modo, alla persona in questione ha detto di augurarsi che la Sansone muoia dando alla luce la sua bambina.

Si tratta di parole davvero agghiaccianti, le quali hanno lasciato scioccati la maggior parte degli utenti social. A parlare della vicenda è stata anche influencer Deianira Marzano, la quale è apparsa incredula di me non se la cattiveria di certe persone. Ad ogni modo, la destinataria di queste brutte parole ha deciso di non rimanere in silenzio, Per tale ragione ha replicato a tono a questo utente.

La replica dell’ex volto di Temptation Island

Nello specifico, Nunzia Sansone si è difesa dalle accuse dicendo che lei potrebbe anche morire dando alla luce la sua bambina, tuttavia, c’è qualcosa di molto più grave. Secondo il suo punto di vista, e anche quello della maggior parte delle persone che la seguono, augurare ad una neonata di crescere senza la sua mamma è una cosa davvero spregevole.

Provare antipatia nei confronti di un personaggio pubblico è una cosa normalissima, tuttavia, trasformare questo sentimento in odio è una cosa davvero ingiustificabile. In ogni caso, dopo questo avvenimento, Nunzia ha deciso di rendere privato il suo account di Instagram. In questo modo, forse, riuscirà a tenere maggiormente a bada i commenti negativi e quelli che, in questo particolare momento storico, potrebbero turbarla più del dovuto.