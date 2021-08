“Da parte mia, assolutamente no”: lo schiaffo della madre di Corona alla Lucarelli, si va in Tribunale

Fabrizio Corona e il processo contro Selvaggia Lucarelli

Ebbene sì, a distanza di qualche mese Fabrizio Corona è tornato davanti ai giudici. L’ex re dei paparazzi accusato di diffamazione nei confronti della blogger Selvaggia Lucarelli per delle affermazioni che l’uomo ha fatto in diretta a Non è l’Arena, il talk condotto da Massimo Giletti su La7.

“Penso che abbia accanimento e frustrazione contro di me e anche un po’ di gelosia perché non ci sono mai stato, sono anni e anni che vuole il mio corpo e io non glielo do”, aveva detto l’ex marito di Nina Moric. Inoltre, in quella circostanza ha detto anche che la giurata di Ballando con le Stelle avrebbe provato a dargli un bacio a tradimento. In più, Corona ha aggiunto che se l’avesse fatto lui sarebbe stata considerata una violenza sessuale.

la blogger smentisce sul bacio rubato

Ovviamente, Selvaggia Lucarelli ha sempre smentito tutto, dicendo che quel bacio non è stato rubato. Durante la prima udienza del processo, in più, l’ex re dei paparazzi si è irritato parecchio quando la difesa della giornalista ha iniziato a sostenere che Corona avesse rilasciato delle importanti informazioni fuori dal processo.

A quel punto, il giudice è stato costretto a sospendere tutto e alla fine Fabrizio ha dovuto chiedere scusa. Intanto, non si dà pace la signora Gabriella, madre dell’ex fotografo, che intervistata dal magazine Visto Tv ha riferito che il figlio è perseguitato.

Le dichiarazioni di Gabriella Privitera, madre di Corona

A quanto pare la prossima udienza del processo prenderà il via a novembre. Gabriella Privitera, però, si augura che il figlio Fabrizio Corona non venga ancora una volta condannato. Ad oggi infatti, l’ex re dei paparazzi sta già scontando una pena ai domiciliari ed è seguito da uno psicologo e da uno psichiatra.

Poi il giornalista del magazine Visto Tv ha chiesto alla donna se un giorno potrebbe esserci una riconciliazione con Selvaggia Lucarelli. La donna è stata categorica: “Da parte mia no assolutamente, per quanto riguarda mio figlio è una decisione che spetta solo a lui”.