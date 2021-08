Tommaso Zorzi, cambio vita drastico: “Non posso più farlo dopo il GF Vip” (VIDEO)

Nell’ultimo periodo, i fan di Tommaso Zorzi lo hanno contattato per dirgli di aver notato un cambio drastico nel suo modo di essere sui social. Dopo l’ennesimo messaggio volto a mettere in luce questa condizione, il giovane ha deciso di replicare.

In particolar modo, ha detto di essere consapevole di quanto stia accadendo, al punto da non poter negare un dato di fatto oggettivo. Scopriamo, dunque, per quale ragione l’influencer si sta trasformando via via in quel modello di persona politicamente corretta che ha sempre criticato.

Il cambio drastico di To9mmaso Zorzi

In queste ore, Tommaso Zorzi ha pubblicato delle Instagram Stories in cui ha fatto un discorso ai suoi fan ed ha annunciato un cambio vita piuttosto drastico. Il giovane ha detto di aver ricevuto molti messaggi dai suoi fan in cui questi ultimi lo hanno “accusato” di essere diventato un po’ troppo pudico sui social. Il vincitore della quinta edizione del Grande Fratello Vip non ha potuto fare a meno di confermare questa versione dei fatti ed ha dato una giustificazione di quanto stia accadendo.

L’influencer ha detto che, prima di prendere parte al reality show di Canale 5, era molto diverso il suo approccio su Instagram. All’epoca, infatti, parlava in modo molto più scurrile e trattava molti più temi inerenti il sesso e le questioni politicamente scorrette. Dopo aver preso parte al GF Vip ed aver vinto la quinta edizione, però, le cose sono drasticamente cambiate. Purtroppo, infatti, i contesti in cui si sta trovando lo stanno profondamente modificando.

Il peso della popolarità

Nel dettaglio, Tommaso Zorzi ha detto di aver dovuto dare luogo ad un cambio drastico di comportamento. La popolarità che ha raggiunto grazie al programma di Canale 5, infatti, rappresenta un po’ un peso in certi casi. Tutto quello che faceva prima di diventare così famoso, infatti, non potrà essere più fatto. Per fare un esempio9, il ragazzo ha detto che, di recente, ha pubblicato uno scatto in cui era seduto sulla tazza del WC.

In passato, una foto simile non avrebbe creato nessun tipo di sgomento, stavolta, invece, il suo gesto è finito su diversi siti e testate giornalistiche le quali hanno etichettato questo comportamento come davvero assurdo. In virtù di questo, dunque, i fan di Zorzi dovranno abituarsi a vedere il loro beniamino molto più composto.