Oroscopo 5 agosto 2021: Cancro verso nuovi orizzonti, Capricorno impazienti

Le previsioni dell’oroscopo del 5 agosto esortano i Cancro a guardare avanti, i Gemelli sono troppo chiacchieroni, mentre i Bilancia devono essere pragmatici.

Oroscopo da Ariete a Vergine

Ariete. Interessanti risvolti sul fonte delle faccende professionali. Ad ogni modo, cercate di non fidarvi di tutti. Anche le persone più innocue potrebbero crearvi qualche problema. Cercate di dedicarvi un po’ di più alla cura della vostra mente e del vostro corpo. Dal punto di vista professionale, invece, siete impazienti.

Toro. Nella vita è sempre necessario assumersi le proprie responsabilità e fare delle scelte. Non aspettate che siano gli altri a decidere per voi. Prendete in mano la vostra vita e non lasciate nulla al caso. Cercate di aprirvi con le persone care, tenere tutto dentro non sarà di nessun aiuto.

Gemelli. Siete intraprendenti e pieni di iniziative. Allo stesso tempo, però, evitate di riempirvi un po’ troppo la bocca di chiacchiere. Ricordate che nella vita la cosa importante sono i fatti, tutto il resto lo porta via il vento. Se sarete troppo poco pratici, le persone che vi circondano potrebbero facilmente perdere la pazienza e stancarsi..

Cancro. I nati sotto questo segno devono prepararsi a vivere un momento ricco di cambiamenti. Sia in campo professionale sia personale potrebbero arrivare delle novità. Se state pensando di cimentarvi in nuove avventure sentimentali, senza coinvolgere più di tanto il cuore, valutate attentamente la persona che avete di fronte.

Leone. I Leone stanno vivendo un periodo interessante sul fronte dei sentimenti. Se non vi sentite parte di questo concetto, dovete essere pazienti, anche il vostro momento arriverà e sarà magnifico. Ricordate, però, che le cose non vanno mai cercate con troppa insistenza. Tutto arriva con il tempo.

Vergine. Vi sentite in competizione, specie dal punto di vista professionale. Questo potrebbe portare alla nascita di qualche incomprensione. In campo sentimentale, invece, vi sentite piuttosto sereni rispetto ai giorni passati. La luna in vostro favore potrebbe portarvi anche qualche bella novità se siete single.

Previsioni 5 agosto da Bilancia a Pesci

Bilancia. Siate più pragmatici ed evitate di crearvi problemi anche laddove essi non ci sono. Se volete cambiare qualche aspetto del vostro carattere è bene che cominciate subito. Le persone che vi circondano potrebbero mostrarsi un p0o’ insofferenti dinanzi i vostri comportamenti insistenti. Le stelle vi sorridono per quanto riguarda le iniziative lavorative nuove.

Scorpione. Non arrendetevi mai. Anche se alcuni dei vostri progetti potrebbero non essere andati8 esattamente in modo sperato non demordete. Nella vita è necessario attendere un po’ di tempo prima di raccogliere tutte le soddisfazioni. L’Oroscopo del 5 agosto, quindi, denota una giornata piuttosto interessante sul fronte del lavoro, siete concentrati e produttivi.

Sagittario. Le troppe cose da fare potrebbero condurvi verso un punto di non ritorno. Se non vi prendete un momento di pausa adesso, potrebbe essere troppo tardi poi. In certi casi è opportuno lasciare tutto e trascorrere un po’ di tempo con se stessi per riprendersi e riacquistare la lucidità.

Capricorno. Se avete in ballo un nuovo progetto dovete essere pazienti. Solitamente tendete a volere tutto e subito, ma questo non sempre è possibile. Per tale motivo, è meglio che vi fermiate un attimo e cominciate a comportarvi in modo un po’ più razionale. Dal punto di vista delle faccende di cuore, invece, date via libera alle emozioni.

Acquario. Le stelle vi sorridono. Questo è un momento molto fortunato per i nati sotto questo segno. Cercate di approfittarne per levarvi qualche piccolo sfizio. Ad ogni modo, non esagerate, specie dal punto di vista professionale ci sono delle novità. Non vi accontentate facilmente e questo potrebbe creare qualche tensione in amore.

Pesci. Un rapporto potrebbe essere chiuso definitivamente. Cercate di comportarvi in modo razionale al fine di evitare di pentirvi di qualche decisione. Sul lavoro, invece, siete favoriti, ma è necessario continuare a mantenere un profilo basso, almeno per le prossime settimane. Da settembre la musica cambierà.