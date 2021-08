Arisa fatta fuori da Amici di Maria De Filippi, la cantante sbotta: “Ciuccio, non parlare”

Arisa non riconfermata ad Amici

Aria di cambiamento per la 21esima edizione di Amici di Maria De Filippi che quest’anno prenderà il via la terza settimana di settembre. Stando a quanto riportato da Dagospia, D’Agostino, sarebbe saltato il contratto che avrebbe visto Arisa tra i riconfermati come professoressa di canto del talent show di Canale 5.

Quindi, al suo posto, Queen Mary avrebbe chiesto a Lorella Cuccarini di occuparsi del circuito canto mentre al posto della soubrette romana dietro il bancone dei prof di danza, dovrebbe arrivare Raimondo Todaro, che dopo 15 anni alla corte di Milly Carlucci giorni fa ha detto addio a Ballando con le Stelle.

Le dure parole di Rosalba Pippa

La notizia dell’addio di Arisa ad Amici e il cambiamento di cattedra da parte di Lorella Cuccarini ha fatto storcere il naso a gran parte del pubblico del talent show di Maria De Filippi. Infatti, in tanti si sono riversati sui vari social network per manifestare il loro dissenso.

Nel frattempo, dopo la diffusione della notizia, anche la stessa Rosalba Pippa ha deciso di dire la sua sui social e lo ha fatto puntando il dito contro il giornalista di Dagospia che ha diffuso l’informazione della trattativa sfumata con la produzione Fascino PGT. “Io non sono sgangherata, sono un’artista. E tu come sei? Ti piacerebbe sentirti giudicato sempre?”, ha scritto la cantante. Per poi continuare così: “Promuovi la musica invece di tentare di affossare la gente”.

Arisa sbotta contro la giornalista di Dagospia

Non contenta, sempre sui social Arisa è sbottata così: “Ciuccio, non parlare di ciò che non sai e fatti i ca… tuoi”. Uno sfogo avvenuto dopo la diffusione da parte di Dagospia della sua non riconferma tra i professori della 21esima edizione di Amici.

I fan della cantante aspettano con impazienza la verità da parte della loro beniamina ma anche di Maria De Filippi. Nel frattempo gli autori del talent show vanno avanti i provini che porteranno alla scelta dei prossimi allievi di canto e ballo. Ricordiamo, infine, che il primo appuntamento è per sabato 18 settembre 2021, come sempre alle 14:10 circa sulla rete ammiraglia Mediaset.