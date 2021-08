Uomini e Donne, Ida Platano si è fidanzata? La dama sbotta: “Manca solo quello”

Ida Platano torna a far parlare di sé

Nonostante siamo in piena estate e Uomini e Donne è in pausa, alcuni protagonisti sia del Trono over che quello classico continuano a far parlare di loro. Una di queste è Ida Platano, ex fiamma di Riccardo Guarnieri che qualche mese fa dopo un periodo d’assenza è tornata alla corte del dating show di Maria De Filippi.

Giorni fa la dama bresciana ha rilasciato un’intervista al magazine della trasmissione parlando della sua estate insieme al figlio. Nelle ultime ore, invece la donna è tornata a tuonare su Instagram smentendo la voce di un suo possibile fidanzamento.

Il suo ultimo percorso al Trono over di Uomini e Donne

Nello specifico, da qualche giorno a questa parte sono iniziate a circolare alcune voci legate ad un possibile nuovo fidanzato di Ida Platano, e il suo conseguente addio al Trono over di Uomini e Donne. Ricordiamo che dallo scorso fine maggio il dating show di Maria De Filippi è in pausa per la consueta pausa estiva che proseguirà fino alle prime due settimane di settembre.

La parrucchiera bresciana, al termine della passata edizione, non è uscita dallo studio dello storico programma di Canale 5 con nessuno dei cavalieri, nonostante avesse intrapreso delle nuove conoscenze.

Ida Platano conferma di essere single

Dopo il suo addio a Riccardo Guarnieri e la frequentazione con Armando Incarnato, la bresciana Ida Platano non ha ancora riuscita a voltare pagina, confermando nelle ultime ore di essere ancora single. “In tantissimi mi chiedete se ho il fidanzato. No, non ce l’ho il fidanzato. Non c’è nessuno. Va tutto tranquillo. Io sto bene così”, ha asserito la donna su Instagram.

In questo modo la donna ha messo a tacere a tacere le malelingue, ribadendo per l’ennesima volta che al momento non c’è nessun uomo al suo fianco. “Quando sarà sarà, se arriverà si vedrà. Già ho una vita molto impegnata, figuriamoci. Manca solo quello…”, ha concluso la Platano prima di porgere un saluto a tutti coloro che la seguono sul noto social network e che sperano di vederla di nuovo al Trono over.