Gigi D’Alessio presto papà, Anna Tatangelo su tutte le furie: “Troppo in fretta” (RUMOR)

Gigi D’Alessio padre per la quinta volta

Ebbene sì, sembra proprio che Gigi D’Alessio diventerà padre per la quinta volta. Infatti, sembra che la sua nuova compagna Denise Esposito è incinta del cantautore partenopeo. La notizia ha spiazzato tutti i fan dell’artista e non solo, e la bomba mediatica lanciata dal magazine Chi, in pochissimo tempo ha fatto il giro della rete.

Ma quello che ha spiazzato di più è la reazione di Anna Tatangelo. Infatti, pare che l’ex compagna del cantautore avrebbe reagito malissimo alla notizia che il suo ex sarebbe diventato di nuovo padre. Stando al settimanale diretto da Alfonso Signorini, la cantante di Sora sarebbe andata su tutte le furie, colpita anche dal fatto che non si sarebbe mai aspettata che D’Alessio si sarebbe rifatto una vita così in fretta dopo la loro separazione.

Anna Tatangelo furiosa col suo ex

Oltre alla notizia che il suo ex compagno Gigi D’Alessio molto presto diventerà di nuovo padre, ci sarebbe un altro retroscena che avrebbe fatto arrabbiare parecchio Anna Tatangelo. A quanto pare, il cantante partenopeo avrebbe scelto di lasciare la villa a Olgiata, che la cantante frusinate non ha mai amato, per trasferirsi nel capoluogo campano con la nuova fidanzata Denise Esposito.

Quindi, con quest’ultima iniziare una nuova vita non appena verrà al mondo il suo quintogenito. Il magazine Chi, in più, ha svelato che la nuova conduttrice di Scene da un Matrimonio e Denise Esposito non si sono mai viste.

Anna Tatangelo insieme al rapper Livio Cori

Sembrerebbe che Gigi D’Alessio non è l’unico ad aver dato un calcio al passato e ricominciare a vivere. Infatti, Anna Tatangelo sembra che abbia ritrovato l’amore al fianco del rapper Livio Cori. Da qualche mese in rete e sui giornali di gossip gira voce di una possibile frequentazione tra i due, cosa che la cantante di Sora ha sempre smentito categoricamente.

Ma le foto tolgono ogni dubbio, la giurata di All Together Now è stata fotografata mentre si scambia dolci effusioni con il cantante. I due stanno passando sta del tempo in un resort i Puglia, insieme al figlio di lei, Andrea, nato dalla relazione sentimentale con l’artista napoletano.