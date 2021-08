Giacomo Urtis e Denis Dosio hanno una relazione? Parla Deianira e poi bufera per festini covid-free (VIDEO)

In questi giorni molti utenti del web si stanno ponendo delle domande inerenti Giacomo Urtis e Denis Dosio. Nello specifico, i due protagonisti stanno trascorrendo davvero moltissimo tempo insieme e pare condividano anche lo stesso appartamento.

Tutta questa vicinanza sta facendo sorgere dei sospetti nei fan, i quali si stanno chiedendo se, effettivamente, tra loro non ci sia una relazione d’amore. A intervenire sulla vicenda è stata l’influencer Deianira Marzano, la quale ha dei contatti privati con i due protagonisti.

Le parole di Deianira su Giacomo e Denis

Giacomo Urtis e Denis Dosio stanno trascorrendo davvero moltissimo tempo insieme. Tra le loro Instagram Stories, infatti, appaiono spesso foto e video in cui i due ex concorrenti del Grande Fratello Vip si divertono a trascorrere il tempo in reciproca compagnia ed anche con degli amici. In molti, dunque, stanno cominciando a farsi delle domande. L’infleuncer Deianira ha ricevuto diverse segnalazioni in merito, al punto da arrivare ad intervenire con un video per divulgare le informazioni in suo possesso.

La donna ha dichiarato di aver chiesto ai diretti interessati spiegazioni in merito e i due hanno risposto. Entrambi hanno dichiarato che tra loro ci sia solamente un rapporto di amicizia. Ad ogni modo, la Marzano ci ha tenuto a precisare che queste siano state le parole dei due che, tuttavia, potrebbero tranquillamente aver mentito. Specie Denis potrebbe voler tenere segreta la cosa onde evitare di perdere tutte le fan di cui gode. (Continua dopo il video)

I festini covid-free di Urtis e Dosio

Sia Denis Dosio che Giacomo Urtis, per, non sono intervenuti in merito alla vicenda. I due pare siano troppo impegnati con i festeggiamenti per il lancio della nuova canzone del chirurgo. Tale brano, inoltre, sta ricevendo svariate critiche da parte di molti personaggi del mondo dello spettacolo. Ad ogni modo, i due hanno creato sgomento anche per un’altra ragione, ovvero, i festeggiamenti folli a cui hanno dato luogo ieri sera. Giacomo e Denis erano in compagnia di numerosi amici all’interno di un locale.

Tra i protagonisti c’erano anche alcuni ex volti di Temptation Island, tra cui il molto discusso Tommaso Eletti. Tutti i presenti hanno pubblicato dei contenuti sul web dai quali si è evinto chiaramente che nessuna norma anti-covid fosse stata rispettata. Tali comportamenti stanno sollevando mo9lte critiche da parte degli utenti dei social.