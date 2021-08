Sabrina Ghio si sposa, la proposta di matrimonio commuove tutti (VIDEO)

Finalmente una bella notizia per Sabrina Ghio, che a breve si sposa. L’ex tronista di Uomini e Donne ha fatto molto parlare di sé nell’ultimo periodo, purtroppo per una questione piuttosto triste. Nel dettaglio, infatti, alla dama è stato diagnosticato un tumore.

Dopo aver vissuto momenti davvero difficili, la dama ha ricevuto una notizia meravigliosa. Il suo compagno ha deciso di chiederle di diventare sua moglie. Il tutto è stato immortalato grazie a dei video pubblicati8 sui social. Vediamo tutto nel dettaglio.

Sabrina si sposa: la proposta di matrimonio

L’ex tronista di Uomini e Donne, Sabrina Ghio, si sposa. La dama ha appena ricevuto la proposta di matrimonio dal suo compagno. I due si trovavano a cena fuori in un meraviglioso locale all’aperto, con tanto di giardino e decorazioni floreali d’impatto. Durante un ballo, poi, Carlo Negri, il suo fidanzato, ha estratto una scatolina dalla tasca, si è inginocchiato ed ha chiesto alla sua comp0agna di diventare sua moglie. Quest’ultima gli ha gettato le braccia al collo e non è riuscita a trattenere le lacrime.

I due, dunque, si sono stretti in un abbraccio estremamente emozionate, che ha coinvolto tutti i presenti. Nel bel mezzo di questo momento così unico e romantico, poi, è arrivata la figlia di Sabrina, la quale si è unita all’abbraccio della sua mamma e del suo futuro marito. Questo è stato il momento che forse ha emozionato più di tutti i fan e le persone vicine alla dama. Dopo poco, poi, la Ghio si è staccata ed ha detto al suo compagno di avere tutte le intenzioni di accettare la sua proposta. (Continua dopo il video)

L’emozione della Ghio e il difficile momento

I fan sono stati felicissimi di scoprire che Sabrina Ghio si sposa. Questo soprattutto perché a donna nell’ultimo periodo non ha attraversato affatto momenti facili. Dopo aver appreso di essere affetta da un brutto male, infatti, Sabrina è stata costretta ad affrontare un’operazione, a seguito della quale è emerso che la situazione non sia rientrata completamente.

Per scongiurare ogni tipo di pericolo, infatti, la dama dovrà attendere le prossime settimane. Verso metà agosto, infatti, dovrà sottoporsi a dei nuovi controlli, dai quali si evidenzierà quale sia la sua condizione. Forse anche in virtù di tutto questo la protagonista è apparsa profondamente emozionata nel momento in cui il suo compagno ha deciso di chiederla in moglie