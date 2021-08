Alberto Urso fa le scarpe ad Anna Pettinelli? Cambio colossale ad Amici (RUMOR)

Anna Pettinelli esce da Amici 21?

Nel nuovo numero in edicola del magazine Chi è contenuta una notizia bomba sulla prossima, 21esima, edizione di Amici di Maria De Filippi. Stando alla rivista diretta da Alfonso Signorini, Anna Pettinelli non sarà più una professoressa di canto. Ovviamente è solo un rumor e al momento non è arrivata l’ufficialità da parte della produzione del talent show di Canale 5.

Dunque, sarebbero due le prof di canto a non esser state confermate nella prossima stagione. Infatti, oltre ad Arisa e al posto Lorella Cuccarini, potrebbe dire addio anche la nota speaker di Rds. Sempre secondo il periodico edito da Mondadori, ci sarebbe già un sostituto pronto a prendere il suo posto. Si tratta di Alberto Urso, vincitore della 18esima edizione di Amici.

Lorella Cuccarini cambia casacca

Dopo l’addio di Arisa, il magazine Chi ha scritto che anche il posto di un’altra professoressa di Amici è a rischio. Stiamo parlando di Anna Pettinelli.

Si tratta di un vero e proprio colpo di scena che va a modificare ancora una volta la squadra dei professori della 21esima edizione di Amici. Al posto di Rosalba Pippa ritroveremo Lorella Cuccarini, che al contrario della passata stagione sarà prof di canto. Andiamo a vedere nello specifico cos’altro potrebbe cambiare nella seconda fase del programma di Canale 5.

Alberto Urso al posto della Pettinelli?

Aria di cambiamenti anche nella giuria del Serale di Amici 21. Indiscrezioni dicono che l’ex ballerino Stefano De Martino avrebbe già comunicato a Maria De Filippi la sua intenzione di non voler tornare come giudice nella fase finale del talent show di Canale 5.

Quindi, al momento il nome più accreditato per sostituire il conduttore di Stasera Tutto è Possibile sembra essere quello della cantante Elodie Di Patrizi. Sarà davvero così? Staremo a vedere. Ricordiamo che quest’ultima è candidata anche per la conduzione de Le Iene Show. Resta il fatto che tutti questi rumors hanno fatto storcere il naso al popolo del web che non ha perso tempo a criticare tale possibile scelta.