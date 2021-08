Elisa Isoardi, mare mosso e incidente in barca: “Stava arrivando al largo…”, il tuffo tra le onde (FOTO)

Piccolo incidente in barca per Elisa Isoardi

Elisa Isoardi in questi giorni si trova in vacanza in Sardegna e nelle ultime ore ha avuto un piccolo incidente in barca. L’ex padrona di casa de La prova del cuoco ed ex naufraga dell’Isola dei Famosi 2021 ha dato dimostrazione di essere una donna molto coraggiosa buttandosi immediatamente in acqua per risolvere il problema che si era creato.

La professionista piemontese ha passato qualche giorno nella terra sarda con una cara amica. Il tutto è stato documentato sui suoi canali social con foto e filmati. Ma proprio nell’ultimo pomeriggio di relax al largo di Golfo Aranci, le due donne hanno dovuto fare i conti con questo imprevisto in barca. Andiamo a vedere nel dettaglio cos’altro è accaduto.

Il gesto coraggioso della conduttrice cuneese

Quando è avvenuto il piccolo incidente il mare era mosso e la barca ha perso un parabordo, ovvero quell’attrezzo che serve a proteggere la nave da eventuali urti o sfregamenti. E proprio Elisa Isoardi, visto quello che era accaduto, ha deciso di tuffarsi in acqua per recuperare il galleggiante.

Nel frattempo, grazie al suo cellulare l’amica ha ripreso e documentato l’operazione dal ponte della barca. “Abbiamo recuperato il parabordo che stava arrivando a Golfo Aranci”, ha scritto la conduttrice a corredo del video.

Il video dell’impresa diventa virale

Elisa Isoardi, che già durante L’Isola dei Famosi 2021 aveva dato prova del suo coraggio, si è tuffata senza alcuna paura tra le onde per recuperare il galleggiante che appartiene alla barca. Il video di questa impresa è stato poi postato sul suo account personale Instagram, dove ha immediatamente ottenuto un botto di cuoricini rossi e altre reazione.

Nel frattempo, sul fronte lavorativo, stando a quanto riporta NuovoTV. magazine diretto da Riccardo Signoretti, il gruppo Discovery sarebbe pronto ad offrirle u contratto per farla approdare a Real Time, ma si attendono ancora delle conferme. Ecco la foto estrapolata dal video: