Maria Elena Boschi mentre è alla Camera, occhio con chi hanno pizzicato Giulio Berruti

Elena Maria Boschi a lavoro e Marco Berruti si diverte con gli amici

La relazione sentimentale tra la Parlamentare Maria Elena Boschi e il bell’attore Giulio Berruti va avanti a gonfie vele nonostante in tanti gli remano contro. Ma distanza, mentre la deputata di Italia Viva era impegnata a passare i pomeriggi alla Camera per gli ultimi impegni prima della consueta pausa estiva, il suo fidanzato 36enne invece si sta godendo le vacanze.

Infatti, stando a quanto riportato dal magazine Chi, diretto da Alfonso Signorini, il ragazzo sarebbe stato pizzicato nella Capitale al TreeBar, ovvero un cocktail bar di gran moda sulla Flaminia, in compagnia di alcuni amici. Andiamo a vedere nel dettaglio cos’altro è accaduto.

La vacanza a Ponza sullo yacht

In attesa di poter passare di nuovo del tempo uno vicino all’altra, Maria Elena Boschi e il suo Giulio Berruti continuano ad amarsi a distanza. Solo un paio di settimane fa, comunque, l’attore di fiction e la deputata era stata pizzicata dai paparazzi del periodico Oggi. In quella circostanza era su uno yacht al largo dell’isola di Ponza.

Nelle foto in questione i due innamorati sembrano essere molto affiatati mentre si scambiano dei baci, abbracci ed effusioni amorose. E non sono mancate nemmeno delle piccole discussioni: Infatti il 36enne che cercava di avvicinarsi e la Parlamentare di Italia Viva che lo respingeva, forse dopo essersi accorta del fotografo appostato a distanza.

Elena Maria Boschi e il breve flirt con il senatore Francesco Bonifazi

Su quella imbarcazione a largo dell’isola di Ponza oltre a Maria Elena Boschi e Giulio Berruti c’erano anche il deputato Luciano Nobili e il senatore Francesco Bonifazi, ex fidanzato della deputata renziana.

La Parlamentare ha iniziato a lavorare proprio per il suo ufficio legale. Anche se successivamente la passione tra i due si è trasformata i un sentimento di amicizia. Per l’occasione, l’attore 36enne aveva anche condiviso un selfie realizzato sullo yacht e poi postato su Instagram, subito commentato dalla compagna, che aveva scritto: “Mio”. Ovviamente il contenuto social in pochissimo tempo ha ricevuto tante reazioni e commenti da parte dei follower.