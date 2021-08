Belen Rodriguez, ma davvero? Cosa le ha regalato Antonino Spinalbese dopo il parto (FOTO)

Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese innamorati più che mai

La relazione sentimentale tra Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese, anche se sbocciata circa un anno fa, procede a gonfie vele. Ancor più che ora la famiglia si è allargata ancora di più. Infatti qualche settimana fa, dopo la clamorosa e storica della Nazionale italiana di calcio alla finale contro l’Inghilterra di Euro 2020, è nata la piccola Luna Marì, la loro primogenita.

In poche parole, un momento d’oro per l’ex hair stilyst e la soubrette argentina che, a una settimana esatta dal parto è tornata a lavorare a Tu sì que vales, per le registrazioni della nuova edizione in onda in autunno.

La soubrette argentina al lavoro dopo il parto

Come accennato prima, immediatamente dopo la nascita della sua piccola Luna Marì, la soubrette sudamericana Belen Rodriguez è rientrata a lavoro per la registrazione di alcuni appuntamenti di Tu sì que vales, il talent show prodotto da Maria De Filippi che a fine settembre tornerà in onda in prima serata su Canale 5.

Subito dopo, la compagna di Antonino Spinalbese ha deciso di prendersi del tempo per sé e per la famiglia. E così, giorno dopo giorno ,la sua vita e del sua amore da favola prosegue a vele spiegate. Ovviamente tutto questo documentato su Instagram.

Antonino Spinalbese regala una borsa costosa a Belen Rodriguez

A tal proposito, proprio sul profilo social di Belen Rodriguez tutti i suoi follower sono venuti a conoscenza di regalo le abbia fatto il suo adorato Antonino Spinalbese dopo il parto. Un cadeau di lusso, in poche parole, dal prezzo davvero esclusivo.

Il fotografo ha infatti omaggiato alla soubrette argentina con una hammock-bag, ovvero una piccola borsa a secchiello in pelle, del brand Loewe. Quanto costa? Stando a quello a cui viene venduta sul portale della nota griffe, ben 1.450 euro. Un dono che di certo non adatto a tutte le tasche degli italiani e non solo. Ecco l’accessorio in questione: