Delusione per Elisabetta Gregoraci, Battiti Live ha un crollo: i dati e la reazione di lei (FOTO)

Nell’ultimo periodo, Elisabetta Gregoraci è stata impegnata con Battiti Live. Il programma dell’estate le ha dato molte soddisfazioni, tuttavia, l’ultima puntata trasmessa ha decretato un crollo radicale in termini di ascolti. I dati auditel registrati, infatti, non sono stati per nulla all’altezza delle aspettative.

Ad ogni modo, l’ex di Briatore non sembra essersi fatta scalfire da questi dati, anzi. La donna si è detta anche soddisfatta per quanto raggiunto. Vediamo, dunque, nel dettaglio, quanti punti share ha totalizzato il suo programma e altre informazioni in merito.

Il crollo di Battiti Live

La puntata del 3 agosto di Battiti Live pare non sia stata all’altezza delle aspettative delle altre messe in onda, ma Elisabetta Gregoraci non si è fatta scalfire. Nello specifico, la puntata in questione è riuscita a totalizzare un punteggio massimo di share pari al 9%, coinvolgendo un totale di telespettatori pari a 1.175.000. Il dato, di per sé, non è particolarmente negativo, tuttavia, lo diventa se lo confrontiamo ai risultati ottenuti da altri programmi televisivi in onda nella stessa serata.

Su Rai 1, ad esempio, la replica di Carramba che sorpresa, in ricordo e in onore di Raffaella Carrà, ha raggiunto 1.329.000 spettatori con l’8,6% di share. Si tratta di un risultato più basso rispetto al programma di Italia 1, tuttavia, la differenza è davvero bassa e in più, Rai 1 ha puntato su di una replica e non su di un programma nuovo. Il vero boom è stato fatto da Canale 5, che con il debutto di Olivia – forte come la verità ha ottenuto l’11,4% di share, raggiungendo un numero di telespettatori pari a 1.617.000. (Continua dopo la foto)

La reazione di Elisabetta Gregoraci

Anche Rai 2, con Il Circo9lo degli anelli, si è piazzata piuttosto bene ponendosi alla pari di Battiti Live di Elisabetta Gregoraci ottenendo il 9% di share e 1.309.000 spettatori. Insomma, come è possibile vedere, rispetto alle puntate precedenti, il programma musicale di Italia 1 ha subito un crollo. Malgrado questo, però, la conduttrice si è detta abbastanza soddisfatta. La donna, infatti, ha condiviso sul suo profilo Instagram una Storia in cui è apparsa alquanto contenta.

Dopo aver lavorato a tale progetto, la dama si sta godendo le sue vacanze. Attualmente, infatti, si trova in un magnifico resort della Sardegna. Inoltre, dopo un bel po’ di tempo, è tornata anche ad allenarsi ed ha deciso di prendere delle lezioni di wakeboard.