Amici, Anna Pettinelli replica ai rumors che la vedono fuori dal talent show: “Non credete a tutto…” (FOTO)

Una volta trapelate le indiscrezioni inerenti i cambiamenti che saranno apportati ad Amici, specie per quanto riguarda i giudici, Anna Pettinelli ha deciso di rompere il silenzio. In queste ore si era ipotizzato un possibile cambio di rotta da parte di Maria De Filippi per quanto riguarda la conduttrice radiofonica.

Stando a quanto emerso, la donna sarebbe dovuta essere sostituita da Alberto Urso, vincitore della diciottesima edizione del talent show di Canale 5 Ad ogni modo, sulla vicenda ha deciso di intervenire la diretta interessata. Scopriamo insieme cosa ha rivelato.

L’intervento di Anna Pettinelli su Amici

Anna Pettinelli ha scelto di rompere il silenzio per quanto riguarda la possibilità di essere fatta fuori dalla prossima edizione di Amici. Sul sito Dagospia sono trapelate delle indiscrezioni alquanto interessanti in merito alla questione. Nello specifico, il giornalista ha dichiarato che a sostituire la cantante ci sarebbe potuto essere Alberto Urso. Tale indiscrezione ha, in men che non si dica, sollevato un enorme polverone. Proprio in virtù di questo, la Pettinelli ha deciso di intervenire.

La dama, infatti, ha pubblicato un post su Instagram nel quale ha condiviso l’immagine delle tre scimmiette (non vedo, non sento e non parlo). Al di sotto di tale post, poi, ha annesso una didascalia particolarmente eloquente. Nel dettaglio, ha esortato le persone che stanno parlando in questi giorni della questione ad andare al mare a rilassarsi e pensare ad altro. Gli utenti del web dovrebbero imparare a non dare troppo peso a tutto quello che sentono o leggono sui social, in quanto spesso si tratta di “asini che volano”. (Continua dopo il post)

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Anna Pettinelli (@anna_pettinelli)

Una smentita e una bufera

Con queste parole, dunque, Anna Pettinelli ha smentito categoricamente tutte le ipotesi che la vedrebbero fuori da Amici durante la prossima stagione. Al di sotto del post in questione sono stati moltissimi i commenti dei fan, i quali si sono mostrati assolutamente entusiasti di questa notizia. In effetti, la Pettinelli era diventata un volto iconico della trasmissione. Per tale ragione, era davvero assurdo pensare al programma senza la sua presenza. In ogni caso, se la questione inerente la Pettinelli pare sia stata chiarita, lo stesso non può dirsi per Arisa.

Quest’ultima sta continuando a lanciarsi delle velenose stoccate sui social con Dagospia. Tra i due non sembra scorrere buon sangue, specie perché la cantante non ha apprezzato le dichiarazioni del giornalista in merito alla sua dipartita da Amici.