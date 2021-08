Federica Panicucci fatta fuori da Mattino 5: la possibile sostituta

Mediaset testa la giornalista del Tg5

Alberto Dondolo ha lanciato una nuova e clamorosa indiscrezione sulla sua rubrica. Questa volta a finire nel mirino del giornalista, Federica Panicucci che pare sia stata fatta fuori da Mattino 5. Attualmente, il suo programma che ha tenuto compagnia gli italiani per un anno intero, è in vacanza e in suo sostituto è arrivato Morning News condotto da Simona Branchetti.

La giornalista del Tg5 è diventata la nuova padrona di casa del mattino della rete ammiraglia e possiamo dire con grande successo. Proprio per questo motivo da settembre potrebbero esserci delle novità.

Simona Branchetti al posto di Federica Panicucci?

La giornalista del Tg5, Simona Branchetti, sembra sia riuscita nel suo intento, ovvero quello di risollevare gli ascolti di Canale 5 la mattina. Uno Mattina Estate e anche Dedicato, hanno perso qualche punto di share e un paio di spettatori.

Per questo motivo, la rete ammiraglia Mediaset pare stia valutando una sorta di cambiamento. Ecco cosa si legge sul giornale Oggi: “Simona Branchetti è una risorsa interna e ha un contratto meno oneroso di Federica. A decidere però saranno gli ascolti”. Insomma, per ora è ancora tutto da vedere ma attualmente la Branchetti avrebbe sorpreso molto i vertici Mediaset.

La condutrice rischia il posto

Mattino 5 è condotto da Federica Panicucci da settembre 2009. Il prodotto è realizzato da Videonews ed è sotto testata giornalistica. Negli ultimi anni, accanto alla splendida bionda si sono affiancati numerosi colleghi. Tra questi troviamo Paolo Del Debbio, Claudio Brachino, Federico Novella e dal 2016 Francesco Vecchi.

Fino ad oggi, la Panicucci ha sempre saputo guadagnarsi la fiducia dei telespettatori e della stessa rete, ma ora bisognerà vedere cosa succederà. C’è da dire che in casa Mediaset quest’anno ci sono grandi novità: basta pensare a cosa è successo a Barbara D’Urso. Carmelita, infatti, ha perso il suo Live non è la D’Urso, si è vista togliere molto spazio per Pomeriggio 5 e per quanto riguarda Domenica Live, si occuperà solo di attualità.