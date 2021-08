Oroscopo 6 agosto 2021: Vergine impazienti, Sagittario intraprendenti

Le previsioni dell’oroscopo del 6 agosto denotano una giornata piuttosto fiacca per i Vergine. I Capricorno, invece, avranno occasioni di chiarimento e i Leone sono pieni di iniziative.

Previsioni 6 agosto da Ariete a Vergine

Ariete. La sfera professionale potrebbe portarvi qualche piccola preoccupazione. Se state pensando ad un nuovo progetto, meglio andarci piano e essere cauti. L’amore è favorevole soprattutto per coloro i quali sono vincolati in un rapporto stabile e duraturo. Abbiate pazienza se, invece, avete cominciato un rapporto da poco.

Toro. I nati sotto questo segno vivranno una giornata di ripresa. Le previsioni dell’oroscopo del 6 agosto denotano un certo miglioramento sotto più punti di vista. Le stelle aiutano i più audaci e coloro che si sapranno mettere in gioco senza pensarci troppo su.

Gemelli. Interessanti risvolti sul fronte dei sentimenti. I single avranno modo di incontrare persone nuove, mentre i rapporti duraturi necessitano di un po’ di novità. Ricordate che le faccende personali vanno risolte entro la fine di questa settimana. Evitate di trasportarle oltre.

Cancro. Meglio ardi che mai. Ricordate che nella vita non bisogna mai darsi per vinti. Se qualcuno vi ha deluso è opportuno affrontarlo e chiarire. A volte i silenzi possono creare dei problemi molto più grandi e insormontabili di quanto in realtà siano.

Leone. Siete pieni di idee e di spirito d’iniziativa. In questo periodo, infatti, saranno favoriti soprattutto coloro i quali svolgono mansioni che hanno a che fare con la creatività. In amore, invece, dovete essere un po’ più misteriosi ed evitare di scoprire le carte troppo in fretta.

Vergine. I nati sotto questo segno stanno vivendo un momento di calma piatta. Se siete in attesa di un cambiamento potreste mostrarvi piuttosto impazienti. Ad ogni modo, specie per quanto riguarda le faccende di cuore è opportuno non avere fretta e, soprattutto, non esigere che gli altri viaggino sulla vostra stessa lunghezza d’onda.

Oroscopo da Bilancia a Pesci

Bilancia. Buon momento per cominciare un’attività. Se siete alla ricerca di un lavoro dovete cominciare accontentandovi e facendo qualche piccola rinuncia. In campo sentimentale, invece, siete un po’ troppo aggressivi. Tutto si ottiene se manterrete la calma.

Scorpione. L’oroscopo del 6 agosto vi invita a fare delle riflessioni. Se siete stati un po’incerti nell’ultimo periodo, specie per quanto riguarda le faccende personali, adesso è giunto il momento di affrontare le cose. La fortuna assiste i più temerari.

Sagittario. Le previsioni dell’oroscopo del 6 agosto denotano una giornata molto produttiva. Il venerdì rappresenta per molti di voi il giorno più bello della settimana, quello in cui si ultimano le faccende professionali e lavorative e si pensa al fine settimana. Questo vi metterà di buon umore.

Capricorno. Periodo molto positivo sul lavoro. Ci sono delle interessanti opportunità in vista sotto questo punto di vista. Allo stesso tempo, in campo sentimentale ci sono delle novità. Se avete avuto delle discussioni di recente, questo è il momento adatto9 per chiarirsi e mettere da parte l’orgoglio.

Acquario. Ancora novità per voi. cambiamenti nell’ultimo periodo potrebbero essere stati tanti, ma non è finita qui. Il destino riserva per voi altre sorprese. In amore, invece, non sempre vince chi fugge. Talvolta non dovete fare altro che restare e ascoltare.

Pesci. Le relazioni tornano ad essere buone. Sia in campo sentimentale sia amichevole ci sono dei risvolti positivi rispetto agli ultimi giorni. Sul lavoro dovete essere un po’ p0iù attenti ed evitare di trascurare i piccoli dettagli. Ricordate che la fretta è cattiva consigliera-