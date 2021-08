Volano frecciatine tra Davide Basolo e Alessandro Autera: “Invidioso” cosa è successo (VIDEO)

In queste ore, sui social sono volate velenose frecciatine tra Davide Basolo e Alessandro Autera. Il primo è noto al pubblico da casa per aver partecipato alla precedente edizione di Uomini e Donne, mentre il secondo ha preso parte quest’anno a Temptation Island.

Stando a quanto emerso dai social, però, pare che tra i due non scorra esattamente buon sangue. Tutto sarebbe cominciato a seguito di alcune frecciatine lanciate dall’ex corteggiatore di Giovanna Abate. Scopriamo nel dettaglio cosa è accaduto.

Le frecciatine di Davide Basolo

Davide Basolo ha attaccato Alessandro Autera attraverso dei commenti su Instagram. Tra le sue Stories, infatti, sono apparsi dei video in cui il giovane ha insinuato che il suo “rivale” si sia dato alla pazza gioia all’interno di locali. La cosa che maggiormente non è andata molto a genio a Davide è il fatto che Alessandro è come se si fosse vantato spendendo molto denaro e rendendo pubblici contenuti del genere. Per tale ragione, Basolo si è domandato se, effettivamente, agire in questo modo renda una persona migliore oppure no.

Il nome di Autera non è mai stato fatto in modo esplicito, ma il riferimento è stato abbastanza netto. A distanza di qualche ora, infatti, il destinatario delle frecciatine ha replicato attraverso delle IG Stories. Il giovane ha detto di non aver mai raccolto le provocazioni, tuttavia, nell’ultimo periodo si sente davvero troppo attaccato, su più fronti. Per tale motivo, ha deciso di rispondere e chiarire la sua posizione una volta per tutte.

La replica di Alessandro Autera

In particolare, Alessandro Autera ha risposto alle insinuazioni di Davide Basolo dandogli dell’invidioso. Secondo il suo punto di vista, dunque, l’ex volto di Uomini e Donne parla in questo modo semplicemente perché avrebbe voluto essere lui al suo posto. Pertanto, la prossima volta, Alessandro potrebbe invitarlo a trascorrere le serate in qualche locale insieme a lui, in modo da non essere più così acido.

Le parole del giovane sono state chiaramente ironiche. Ad ogni modo, almeno per il momento, Basolo non ha ancora replicato ulteriormente a queste parole. Il protagonista è assente dai social da diverse ore, quindi è probabile anche che non sia ancora riuscito ad ascoltare le parole del rivale. Non ci resta che attendere per vedere come si evolverà la vicenda.