Grande Fratello Vip 6, data d’inizio e l’elenco completo di tutti i possibili concorrenti

Finalmente è trapelata la data di inizio ufficiale del Grande Fratello Vip 6. Anche quest’anno, per la terza volta consecutiva, ci sarà alle redini Alfonso Signorini. Per questa volta, però, la produzione ha deciso di apportare alcune modifiche importanti.

In merito ai concorrenti, invece, i nomi che sono trapelati in questo periodo sono davvero esclusivi e degni di nota. Per tale ragione, ci sono altissime probabilità che anche quest’anno le cose vadano bene e si provveda ad allungare fino al 2022 la messa in onda della trasmissione. Scopriamo tutte le anticipazioni.

La data di inizio del Grande Fratello Vip e altre informazioni

Il Grande Frtello9 Vip 6 è, ormai, alle porte e finalmente è trapelata la data d’inizio ufficiale. Il programma tornerà in onda su Canale 5 a partire da lunedì 13 settembre. Anche stavolta pare che l’azienda abbia deciso di proporre due appuntamenti settimanali, uno il lunedì e l’altro il venerdì. Ad ogni modo, è molto probabile che, così come già accaduto, ci saranno delle variazioni di palinsesto strada facendo a seconda delle esigenze di rete.

Alfonso Signorini sarà accompagnato da Sonia Bruganelli e Adriana Volpe, due donne molto diverse tra loro, che certamente saranno in grado di apportare delle novità al format. Per quanto riguarda i concorrenti, invece, ci sono grandi novità all’orizzonte. Il cast sarà, quasi certamente, costituito da persone sia molto giovani sia un po’ più grandi. Inoltre, ci sarà anche un mix tra persone ripescate da altri reality show e gente nuova. In particolar modo, tra i ripescaggi che stanno generando maggiore sgomento c’è quello di Pamela Prati.

Gli altri papabili concorrenti

Dopo lo scandalo di Mark Caltagirone, la donna è sparita dal mondo dello spettacolo e adesso potrebbe tornare in grande stile con il reality show di Canale 5. Tra gli altri papabili concorrenti, poi, è appena stato fatto il nome di Giucas Casella. Anche Tommaso Eletti dovrebbe prendere parte al programma. Il giovane, in un primo momento, pare abbia smentito la cosa, tuttavia, in queste ore il suo nome è tornato alla ribalta, pertanto, non ci resta che attendere per avere qualche notizia più ufficiale.

Tra gli altri nomi c’è Gaia Zorzi, sorella di Tommaso Zorzi, vincitore della precedente edizione del Grande Fratello Vip. Poi, ancora, Nina Moric, potrebbe tornare alla ribalta dopo essersi allontanata da diversi8 mesi dai riflettori. Altri volti che erano spariti dallo showbiz e che potrebbero tornare grazie ad Alfonso ci sono anche Ainett Stephen e Raffaella Fico. Infine, sono i8n lizza anche Alex Belli, Manila Nazzaro, Jo Squillo e Soleil Sorgè.