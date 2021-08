Terremoto a Mediaset, Simona Branchetti potrebbe fare le scarpe alla Panicucci: “Contratto meno oneroso”

Federica Panicucci sostituita a Mattino 5?

Nelle ultime ore il giornalista Alberto Dandolo ha sganciato una bomba mediatica che vedrebbe Federica Panicucci sostituita alla guida di Mattino 5. Da un paio di settimane, al posto del rotocalco con Vecchi e la professionista toscana, temporaneamente c’è Simona Branchetti con il suo Morning News. Eppure, stando a quanto riportato dalla rubrica “Ah… Saperlo”, all’interno del magazine Oggi, i vertici di Mediaset, starebbero testando un’alternativa meno costosa.

Dal 26 luglio scorso la giornalista del Tg5 continua a sfidare la concorrenza, ovvero la tv di Stato portando a casa dei risultati sopra le aspettative. Uno Mattina Estate, così come Dedicato, hanno perso alcuni punti di share. La Rai trema? Andiamo a vedere nel dettaglio cosa potrebbe accadere il prossimo autunno su Canale 5.

Simona Branchetti possibile sostituta

Sulla rubrica “Ah… Saperlo” sul magazine Oggi si legge: “Simona Branchetti è una risorsa interna e ha un contratto meno oneroso di Federica. A decidere però saranno gli ascolti”. Lo storico rotocalco Mattino 5 è realizzato dalla testata giornalistica Videonews, è condotto da Federica Panicucci da ben 13 anni.

In questo lungo arco di tempo, al fianco della professionista toscana, si sono alternati Paolo Del Debbio, Claudio Brachino, Federico Novella e ora da ben cinque anni Francesco Vecchi. Mai un insuccesso da parte della Panicucci, tanto che i rumors sulla sostituzione non è per nulla ufficiale. Ricordiamo, infatti, che l’ultima edizione del rotocalco si è chiuso con una media del 17,70%, il più alto share in undici anni di messa in onda.

Federica Panicucci si sposa con Marco Bacini?

Oltre a quella professionale, la vita privata di Federica Panicucci va a gonfie vele Infatti, la conduttrice di Mattino 5 da alcuni anni è legata sentimentalmente all’imprenditore Marco Bacini. I due convoleranno a nozze?

Per il secondo anno consecutivo la professionista toscana avrebbe rinviato il matrimonio per via della pandemia e le restrizioni. Tuttavia, in una recente intervista ha detto: “Ve lo dico nella prossima intervista”. La conduttrice è molto restia nel parlare della sua vita privata.