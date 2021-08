Il pranzo è servito, la telefonata sconvolge Flavio Insinna: “Ciao, sono io”. Agguato in Rai

Gesto inaspettato a Il pranzo è servito

Da oltre un mese nel daytime di Rai Uno, al posto di Oggi è un altro giorno di Serena Bortone va in onda Il pranzo è servito, lo storico programma Mediaset che ha trovato il successo grazie a Corrado. A distanza di anni la tv di Stato lo ha affidato a Flavio Insinna. In una recente puntata del quiz è arrivata una telefonata inaspettata in studio, creando degli attimi di grande sorpresa.

Nel format in onda alle 14 sulla prima rete, a spuntarla ancora una volta è stato il campione in carica, Francesco. Ma è durante il gioco telefonico che è avvenuto un qualcosa di inaspettato che ha spiazzato tutti quanti. Di cosa si tratta?

Una chiamata lascia di sasso il conduttore Flavio Insinna

Come in ogni appuntamento de Il pranzo è servito, anche in questo caso è arrivata una telefonata da parte di un telespettatore che si è cimentato nel quiz a premi. Ma la prima chiamata ha lasciato di sasso il padrone di casa Flavio Insinna.

Infatti, una volta risposto, dall’altra parte del telefono una donna ha detto testuali parole: “Sono Albertina, la figlia cresciutella di Einstein”. Si tratta di uno scherzo oppure è tutto vero? Andiamo a vedere nel dettaglio cos’altro è accaduto subito dopo nello studio del rebot di Corrado Mantoni.

Ginevra Pisani va in soccorso di Flavio Insinna

A tali parole il conduttore romano Flavio Insinna è rimasto letteralmente senza parole. Quindi, il padrone di casa de Il pranzo è servito rivolgendosi alla donna al telefono le ha chiesto: “Non ho capito chi sei? Una scienziata?”. Ma la signora Albertina ha ribadito: “Sono la figlia cresciutella di Einstein, Albertina”.

L’artista capitolino un po’ spaesato è rimasto basito per quello che stava accadendo durante il gioco. A quel punto a soccorrerlo ci ha pensato la valletta Ginevra Pisani, la quale ha spiegato: “La figlia di Einstein perché si chiama Albertina…”. In poche parole, quello della donna era solo una battuta, ma stando alla reazione di Insinna non ha fatto ridere nessuno.