Justine Mattera al limite della censura: dimentica l’intimo e di chiudere la camicia, topless da applausi (FOTO)

Le nuove foto sensuali di Justine Mattera

Nelle ultime ore Justine Mattera è tornata a far parlare di sé. Questa volta non c’entra nulla una sua ipotetica partecipazione alla sesta edizione del Grande Fra5tello Vip 6, notizia smentita dalla diretta interessata. Stavolta la soubrette americana naturalizzata italiana ha infiammato il web e i social per una nuova foto piccante sul suo account Instagram.

Non è la prima volta che la 50enne posta degli scatti del genere, infatti dando un’occhiata al suo profilo personale ci si imbatte ad una serie immagine che fanno alzare la temperatura. In questo caso l’ex moglie di Paolo Limiti si è superata condividendo ben due foto una dietro l’altra lasciando di sasso, in modo positivo, tutti coloro che la seguono.

La soubrette statunitense si mostra in topless su Instagram

Negli scatti condivisi su Instagram, la bella Justine Mattera si è mostrata ai follower in tutta la sua sensualità. Sorridente e biondissima la soubrette statunitense a corredo degli scatti ha scritto la seguente breve didascalia: “Aspettando che finisca la pioggia”.

Nelle immagini in questione si vede la 50enne con la camicia aperta sul petto e sotto dell’intimo non vi è traccia. In poche parole, la donna è in topless. Come era prevedibile sotto il contenuto social oltre a migliaia di cuoricini rossi sono fioccati centinaia di commenti pieni di complimenti. (Continua dopo il post)

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Justine Mattera (@justineelizabethmattera)

Justine Mattera non sarà al GF Vip 6

Qualche settimana fa Dandolo su una possibile partecipazione di Justine Mattera al Grande Fratello Vip 6 ha scritto: “Lo scorso anno Justine Mattera era a un passo dall’entrare nella casa del Grande fratello vip ma alla fine non se ne fece nulla. Pare sia in corso nei suoi confronti un serrato corteggiamento da parte del Biscione. La simpatica showgirl questa volta cederà alle lusinghe del reality?”.

Subito dopo è arrivata la secca smentita della soubrette italo-americana al magazine Nuovo Tv: “Rappresenta un genere di televisione che non mi attrae. Preferisco fare la mamma. Non me la sentirei di stare lontana da casa per mesi. Oggi non danno più i soldi di un tempo“.