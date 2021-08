Sandra Milo pronta a fare il Grande Fratello Vip: “La mia età non mi spaventa”

Sandra Milo al Grande Fratello Vip 6?

Manca poco più di un mese all’inizio della sesta edizione del Grande Fratello Vip 6. da settimane ormai il conduttore Alfonso Signorini 4e gli autori sono alla ricerca di personaggi famosi per completare il cast. Nelle ultime ore sono stati resi noti alcuni nomi come quello Giucas Casella e Katia Ricciarelli che potrebbero entrare nella casa più spiata d’Italia.

Ora invece, pare che un’altra attrice avanti con gli anni e con una lunga carriera alle spalle si è candidata come concorrente. In una recente intervista rilasciata al magazine Novella 2000 Sandra Milo ha confessato che le piacerebbe tanto partecipare al reality show di Canale 5.

Le dichiarazioni di Sandra Milo

Nonostante ha 88 anni Sandra Milo non è per nulla spaventata ed ha tirato in ballo il successo che sta avendo tra i giovani la cantante emiliana Orietta Berti. Intervistata dal periodico diretto da Roberto Alessi, la nota attrice ha detto la sua sul GF Vip.

“Non mi dispiacerebbe partecipare al Grande Fratello Vip 6. Quelli sono momenti in cui ci si può raccontare senza filtri. Se il pubblico più giovane può appassionarsi anche a persone più grandi? Si pensi a Mara Maionchi o Orietta Berti, sono amatissime dai giovani perché oltre a trasmettere positività sono dei punti di riferimento per le nuove generazioni. Dunque lo farei molto volentieri. Adesso mi godo il mio spettacolo teatrale ‘Ostriche e caffè americano’. Sono felice di essere tornata sul palco. Lavorare con questi attori bravissimi mi ha dato tanta carica”, ha fatto sapere la donna.

I possibili concorrenti del GF Vip 6

I possibili concorrenti del Grande Fratello Vip 6 potrebbero essere: Sandra Milo, Giucas Casella, Tommaso Eletti. Ma anche: Anna Lou Castoldi, figlia Asia Argento, Francesca Cipriani, Gianmaria Antinolfi, Katia Ricciarelli, Manuel Bortuzzo, Miriana Trevisan, Giovanni Ciacci.

In lizza pure: Manuel Zardetto, Manila Nazzaro, Alex Belli, Michele Casalino, Jessica, Lulu e Charli Selassié, Jo Squillo, Soleil Sorge, Carmen Russo, Davide Silvestri. Ci potrebbe essere il ritorno di Pamela Prati. Mentre candidati anche: Totò Schillaci, Raz Degan, Raffaella Fico, Nicola Pisu e l’ex tronista Sophie Codegoni.