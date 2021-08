Andrea Zenga rimprovera Rosalinda Cannavò davanti a tutti: “Devi cambiare, sei troppo testarda”

Scaramucce tra Andrea Zenga e Rosalinda Cannavò

Anche se la loro storia d’amore va a gonfie vele è normale che in una coppia ci possono essere delle incomprensioni. Stiamo parlando di Rosalinda Cannavò e Andrea Zenga, i due ragazzi che si sono conosciuto nella casa del Grande Fratello Vip 5. Nelle ultime ore i due ex gieffini hanno dato scena ad un divertente gag attraverso delle Stories su Instagram.

Tutto è nato per il colore dei pantaloni. La critica è partita da parte dell’agente immobiliare nei confronti della 28enne messinese. Una volta che è stata ripresa, quest’ultima si è voluta sfogare con tutti i suoi follower, dicendo: “Devi cambiare un pochino devi migliorare perché sei troppo testarda”. Per il figlio di Walter Zenga il capo d’abbigliamento era di colore lilla, mentre l’attrice sosteneva che fosse azzurro.

Un botta e risposta per un paio di pantaloni

Inviperita per essere stata ripresa dal fidanzato Andrea Zenga, l’ex gieffina è voluta andare a fondo e capire chi dei due ha ragione. Per questo motivo la ragazza ha preso i pantaloni in questione e sull’etichetta c’era scritto che il colore è celeste pastello.

A quel punto, soddisfatta della sua ricerca, la 28enne messinese rivolgendosi all’agente immobiliare ha detto: “Amore mi devi dire avevi ragione! Avevo ragione stavolta!”. Tuttavia, l’ex concorrente del Grande Fratello Vip 5 non ha voluto dare soddisfazione alla siciliana, continuando a dire che quel capo d’abbigliamento è color lilla. Un divertente botta e risposta che ha divertiti i follower della coppia.

Andrea Zenga e Rosalinda Cannavò a Milano in attesa di un0altra vacanza

Dopo la breve vacanza in Sicilia, terra natia della ragazza, Andrea Zenga e Rosalinda Cannavò al momento si trovano entrambi a Milano. Attraverso delle Stories su Instagram, la 28enne messinese ha mostrato ai seguaci la giornata piovosa del capoluogo lombardo.

Sottolineando che in queste giornate l’unica cosa da fare è andare al cinema oppure farsi le coccole col proprio amato. Tuttavia, stando a quanto dichiarato sul social, molto presto l’attrice e forse anche il suo fidanzato partiranno per un’altra vacanza. “Non manca molto”, ha fatto sapere la giovane siciliana.