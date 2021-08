Paola Ferrari lascia la Rai, l’annuncio inatteso: “Mi dicono che sono vecchia”

Paola Ferrari lascia la Rai dopo 25 anni

Recentemente Paola Ferrari ha fatto un annuncio inatteso, ovvero il suo addio alla Rai. La nota giornalista sportiva, dopo ben 25 anni di onorata carriera per la tv di Stato ha deciso di abbandonare la televisione.

In una recente intervista concessa Italia Oggi, la donna ha confessato che lascerà la Rai nel 2022. “Basta, mi dicono che sono vecchia, accompagno la Nazionale in Qatar e poi saluto tutti”, ha asserito in modo schietto. Poi quest’ultima ha spiegato che una volta conclusa la sua carriera nell’azienda televisiva statale, si dedicherà pienamente al cinema, insieme al gruppo Lucisano. Andiamo a vedere nel dettaglio cos’altro ha confidato.

La nuova frecciatina velenosa a Diletta Leotta

Intervistata da Italia Oggi, Paola Ferrari ha approfittato della situazione per lanciare l’ennesima frecciatina velenosa a Diletta Leotta. Ricordiamo che tra le due giornaliste sportive non corre buon sangue, e anche in questa caso, il volto di Rai Spert ha fatto una critica al volto di Dazn. “Di lei non condivido l’esprimere in modo troppo vigoroso la sua sensualità”, ha fatto sapere la Ferrari.

La fidanzata di Can Yaman ha recentemente annunciato che rimarrà nella piattaforma per la quale lavora da qualche anno, mettendo a tacere coloro che hanno messo in giro un suo possibile abbandono. “Quest’anno avrà filo da torcere”, ha sottolineato la bella siciliana, riferendosi all’arrivo di Giorgia De Rossi da Mediaset, che secondo la catanese le ricorda tantissimo Ilaria D’Amico.

Paola Ferrari contro Alessandro Cattelan

Sempre nella medesima intervista, Paola Ferrari non si è morsicata la lingua non facendo mistero che spesso è stata presa di mira in televisione. in particolare, la giornalista sportiva se l’è presa con tutti coloro che l’hanno criticata per il suo trucco oppure per le luci in studio.

“Me ne hanno dette tantissime”, ha confessato la donna, facendo pure i nomi. In pratica si tratta di un conduttore che dopo anni a Sky recentemente è entrato a far parte della Rai, ovvero Alessandro Cattelan. La Ferrari ha definito quest’ultimo: “Uno di quelli che mi ha presa più in giro”.