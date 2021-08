Sonia Bruganelli, “chi vuole vestirmi?”: proposta indecente, shorts inguinali e gambe accavallate (FOTO)

Sonia Bruganelli fa una proposta su Instagram

Nelle ultime ore Sonia Bruganelli ha lanciato una nuova provocazione a tutti coloro che la seguono sui social. Nello specifico, Lady Bonolis su Instagram a corredo di una sua foto molto sensuale ha scritto: “Chi vuole vestirmi?”.

La nota imprenditrice e proprietaria della casa di produzione SDL 2005, che sarà opinionista al Grande Fratello Vip 6, a quanto pare è pronta a stupire Alfonso Signorini e il pubblico del reality show di Canale 5.

Lady Bonolis in versione sexy cerca stilisti che la vestano

Attraverso il suo account Instagram, Sonia Bruganelli ha scritto di essere alla ricerca di stilisti emergenti per portarli con lei al Grande Fratello Vip 6. “Avete voglia di provare a vestirmi? Mandate il vostro tag e un book fotografico delle vostre creazioni… Potreste essere uno dei quattro nuovi brand 2021 che indosserò in questa assurda ed affascinante nuova avventura”, ha scritto la moglie di Paolo Bonolis sul noto social network.

Il tutto a corredo di uno scatto davvero sexy. In pratica, la donna si trova seduta su una poltrona, scarpe col tacco di colore differente, un abitino bianco striminzito e un gioco di gambe da far girare la testa ai follower. In poche parole Lady Bonolis è pronta a stupire Alfonso Signorini, avvisandolo con un tag su IG. (Continua dopo il post)

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Sonia Bruganelli (@soniabrugi)

La firma del contratto mentre fa la pedicure

Qualche giorno prima, sempre sui suoi social, Sonia Bruganelli aveva condiviso una foto mentre firmava il contratto per il Grande Fratello Vip 6. “Ho imparato ad ottimizzare il tempo”, aveva scritto la moglie di Paolo Bonolis. Tuttavia, quello scatto ha sollevato un polverone di polemiche perché durante la firma del contratto la donna si stava facendo fare la pedicure.

Ma l’imprenditrice an che in questo caso non ha ascoltato le critiche andando avanti per la sua strada. Ora i fan aspettano con impazienza il suo arrivo in televisione al fianco di Adriana Volpe. Tuttavia, stando alle recenti dichiarazioni di Signorini, difficilmente le due nuove opinioniste andranno d’accordo.