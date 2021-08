Barbara D’Urso, crollo emotivo davanti al cavallo: “Oggi sono più sensibile…” (FOTO)

Barbara D’Urso commossa davanti a dei cavalli

In attesa di vederla nuovamente in televisione con un Pomeriggio Cinque ridimensionato e rivoluzionato, al momento Barbara D’Urso è in vacanza in giro per la Penisola. La professionista napoletana nonostante le ferie continua a mantenersi in forma. Infatti, osservando i suoi canali social si scopre che fa sport e mangia molto sano. Recentemente, attraverso Instagram, i follower hanno assistito al momento in cui Carmelita ha incontrato una coppia di cavalli, una madre con il suo tenero puledrino.

Quando si è diretta verso di loro, Lady Cologno si è accorta che la madre si è avvicinata con fare protettivo nei confronti del cucciolo, comportamento che le ha toccato il cuore. “Oggi forse sono più sensibile ma mi sono emozionata perché ci ho visto dentro tutto l’amore per il suo piccolo”, ha fatto sapere la bella partenopea.

Gli auguri per il primogenito Giammauro Berardi

Tale commozione non è dovuta solo ai cavalli, ma anche dal fatto che qualche giorno prima c’è stato il compleanno del suo primogenito, Giammauro Berardi. Per l’occasione, Barbara D’Urso ha condiviso sui suoi canali social un tenero scatto che la mostra oltre trent’anni fa con il pancione, prima della nascita del suo primo figlio avuto dall’ex compagno. Alla foto in questione Carmelita ha scritto anche una dedica speciale. “L’unico punto di felicità totale”. Parole molto semplice che racchiudono la contentezza per essere diventata madre per la prima volta. (Continua dopo il post)

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Barbara d’Urso (@barbaracarmelitadurso)

Barbara D’Urso e la dedica al secondo figlio Emanuele Berardi

Anche se il messaggio in questione condiviso da Barbara D’Urso sia dedicato al suo primogenito Giammauro, la padrona di casa di Pomeriggio Cinque ha dedicato un pensiero anche al suo secondo figlio, Emanuele.

Carmelita sia nella vita privata ma soprattutto in televisione non ha mai nascosto il grande amore che prova per i suoi due figli. per questo motivo, la 64enne lo ha voluto ribadire per l’ennesima volta attraverso i suoi seguitissimi canali social scrivendo: “Insieme e indivisibili”.