Dayane Mello dopo il GF Vip vola in Brasile: la modella pronta a fare un altro reality show

Dayane Mello pronta per La Fattoria brasiliana

La quinta edizione del Grande Fratello Vip è durata all’incirca sei mesi terminando con il trionfo di Tommaso Zorzi. In finalissima anche Dayane Mello che per molto tempo era considerata la possibile vincitrice. La modella sudamericana è entrata a settembre ed è arrivata in finale il primo marzo.

Nonostante ciò, a pochi mesi dalla fine di questa lunga esperienza dentro la casa di Cinecittà, l’ex compagna di Stefano Sala sembra sia pronta a rimettersi in gioco sul piccolo schermo. Stando a quanto riportano alcuni portali web del Brasile, l’ex gieffina sarà una delle concorrenti del reality show A Fazenda, ovvero la nostra La Fattoria.

La notizia diffusa da Leo Dias per Metropoles

A rendere nota la notizia della partecipazione di Dayane Mello alla versione brasiliana de La Fattoria ci ha pensato il giornalista Leo Dias per Metropoles. La Fazenda 13 inizierà il 14 settembre, con la conduzione di Adriane Galisteu e la direzione generale di Rodrigo Carelli. Nonostante manchi un mese alla partenza, mancano ancora alcune conferme per i nomi del cast.

“Ma posso dirvi che tra loro c’è la brasiliana Dayane Mello, che ha partecipato al Grande Fratello Vip, il Big Brother italiano. Sui suoi social, la brasiliana, che vive in Italia, in questi giorni ha condiviso le sue giornate in una fattoria in Brasile. La ragazza è una veterana quando si tratta di reality, poiché ha partecipato ad altri due programmi, tra cui L’Isola dei Famosi, che prevedeva test di resistenza e altre dinamiche di convivenza. Dopo aver affrontato molte prove al Grande Fratello Vip, Dayane Mello ha conquistato il 4° posto nello show. Pur non vincendo il programma, ha fatto innamorare fan sia in Italia che in Brasile, dove è diventata molto nota”, ha fatto sapere il professionista.

La reazione del popolo del web

La reazione del popolo del web a tale notizia non è stata del tutta positiva. Infatti, alcuni utenti si sono precipitati su Twitter per lamentarsi esprimendo il proprio pensiero. “Per quale motivo siete tutt* contrari alla partecipazione di Dayane ad un programma TV proprio nel suo paese che delira per i reality. Sarebbe una ennesima occasione per aumentare la sua popolarità”, ha scritto un’internauta sul noto social network.

“Vogliamo il bene per Dayane. Questo reality fazenda non è molto seguito. Lasciare la figlia, fratello, noi per altri 3 mesi da soli per stare in un canale tv che fa meno di 5% di share? anche no”, ha scritto un’altra.

Porque a fazenda e manipulada que nem o gf !! Mais a gente só estava com raiva mais na hora de votar vai votar sim — Rafag (@Rafag39871914) August 4, 2021