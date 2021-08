Anna Pettinelli fatta fuori da Amici 21? Lei replica: “I somari volano bassi”

Anna Pettinelli fuori dal cast di Amici 21?

Mancano poco più di cinque settimane all’avvio della 21esima edizione di Amici di Maria De Filippi che, rispetto al passato quest’anno partirà con un paio di mesi di anticipo. In questi giorni in rete stanno circolando numerose indiscrezioni sui prossimi allievi di ballo e canto, ma in particolare la formazione del cast dei professori.

Tra le new entry, conferme e abbandoni nella giornata di mercoledì è saltato fuori il nome di Anna Pettinelli. Infatti, giungono delle notizie per nulla positive per i numerosi telespettatori del talent show di Canale 5. La voce vedeva la speaker di RDS fuori dal programma prodotto dalla Fascino PGT, ma su Instagram è arrivata la sua replica. “Non credete a tutto come i somari. Che volano. E volano bassi”, ha tuonato la donna.

La dura replica della speaker radiofonica

Dopo la diffusione a macchia d’olio di una sua possibile esclusione dalla 21esima edizione di Amici di Maria De Filippi è giunta puntuale la replica da parte di Anna Pettinelli. Effettivamente questa notizia è sembrata sin da subito una bufala infatti in tanti sono rimasti a bocca aperta appena l’hanno letta.

Infatti, giorni prima in rete si era dato per certo la presenza del cast dei professori della passata edizione. Tuttavia, qualche ora dopo è arrivata la conferma dell’addio di Arisa come professoressa di canto e il suo posto lo prenderà Lorella Cuccarini. “No fake news”, è la replica della speaker di RDS sul suo account Instagram.

Arisa fiori di Amici 21, arriva Raimondo Todaro

L’indiscrezione circolata sul conto di Ana Pettinelli pare che abbia fatto storcere il naso alla diretta interessata, che sul suo profilo Instagram non ha risparmiato delle pesanti critiche per tutti coloro che diffondono notizie false in rete. “La gente vede, sente e parla. Purtroppo però vede male, sente poco e parla troppo”, ha tuonato la speaker radiofonica.

Sembrerebbe quindi che quest’ultima per il terzo anno consecutivo sarà ad Amici 21, confermata insieme a tutti gli altri professori tranne Rosalba Pippa, alias Arisa. Al posto di quest’ultima, come accennato prima, entrerà Lorella Cuccarini, che lascerà la cattedra di danza al nuovo arrivato Raimondo Todaro.