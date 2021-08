Uomini e Donne, l’appello di Gemma per l’ex Marco: “Ti penso ancora, torna a corteggiarmi”

Gemma Galgani pronta per Uomini e Donne

Mancano poche settimane all’avvio dell’edizione 2021/2022 di Uomini e Donne, per questo motivo cresce l’attesa da parte dei numerosi telespettatori di Canale 5. Ricordiamo che il popolare dating show di Maria De Filippi dovrebbe partire da lunedì 13 settembre sempre alle 14:45 sulla rete ammiraglia. Stando agli spoiler, anche quest’anno con la formula mista, ossia Trono classico e over assieme.

C’è tanto attesa anche per il ritorno in studio di una veterana del parterre senior, ovvero la 71enne Gemma Galgani. A tal proposito, oltre alle voci di un suo possibile intervento estetico al naso, la dama torinese è tornata a far parlare di sé per un appello lanciato ad un suo ex spasimante.

La conoscenza tra la 71enne torinese e Marco Firpo

Ebbene sì, nonostante la loro frequentazione non è andata nel migliore dei modi, Gemma Galgani continua a pensare Marco Firpo. A tal proposito giorni fa la 71enne piemontese ha fatto un appello all’ex cavaliere dalla chioma bionda. I due protagonisti del Trono over di Uomini e Donne anni fa avevano intrapreso una conoscenza che sembrava procedere nel migliore dei modi dopo la grande delusione per la storia finita con Giorgio Manetti.

Alla fine, però, anche con il Firpo, la frequentazione è finita male. A distanza di tempo e dopo che l’uomo si è sottoposto a degli interventi a cuore aperto, in una recente intervista, la piemontese ha fatto un’ammissione. Ovvero di ricordare ancora l’emozioni e le sensazioni provate durante la conoscenza con Marco, lontano dalle telecamere e riflettori.

L’appello della Galgani a Marco Firpo

In attesa di tornare al parterre senior di Uomini e Donne, Gemma Galgani Gemma ha approfittato della situazione per lanciare un appello alla sua ex fiamma Marco Firpo. Intervistata dal periodico Mio, la 71enne piemontese ha deciso di chiedere apertamente all’ex cavaliere dalla chioma bionda di tornare in studio da lei, così da poter riprendere quella conoscenza che si è spezzata qualche anno fa.

“Marco penso ancora a te: torna a corteggiarmi”, ha asserito l’acerrima nemica di tina Cipollari confermando che in tutti questi anni non lo ha mai dimenticato nonostante abbia frequentato altri cavalieri. Il diretto interessato replicherà alla richiesta della torinese? Staremo a vedere nei prossimi giorni.