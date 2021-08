Scherzi a parte, ufficializzate le vallette ed è bufera sulle scelte: “Minestrone da hard discount” (FOTO)

In queste ore sono stati ufficializzati i nomi delle vallette che prenderanno parte alla prossima edizione di Scherzi a parte. Il programma è stato registrato con largo anticipo nei mesi precedenti, tuttavia, andrà in onda solo nel prossimo autunno su Canale 5.

Alla guida ci sarà Enrico Papi, e questa era una notizia già nota da un po’ di tempo. In merito alle sue accompagnatrici, invece, i nomi di tutte le protagoniste sono stati ufficializzati solo di recente. Vediamo nel dettaglio tutto quello che è trapelato e, soprattutto, quale sia stata la reazione degli utenti del web.

Le vallette di Scherzi a parte

Sul profilo Instagram di Amedeo Venza è stato pubblicato l’elenco completo delle vallette che affiancheranno Enrico Papi durante la prossima edizione di Scherzi a parte. La trasmissione tornerà in grande stile dopo diversi anni di pausa. Per l’occasione, infatti, l’azienda Mediaset ha deciso di puntare su di un cast d’eccezione caratterizzato da molti personaggi degni di nota.

Tra le vallette erano già trapelati i nomi di Elisabetta Gregoraci e Antonella Fiordelisi. Le due donne ebbero anche un diverbio dietro le quinte della trasmissione. L’ex di Francesco Chiofalo dichiarò di essere stata aggredita verbalmente dalla showgirl, ma quest’ultima negò categoricamente tutte le accuse. Per tale ragione, il mistero continua ad essere irrisolto. Ad ogni modo, a parte loro due, tra le protagoniste ci saranno anche Paola Di Benedetto, vincitrice di una precedente edizione del GF Vip, Carolina Stranare e Antonella Elia. (Continua dopo la foto)

Polemica sulle scelte di Mediaset

L’influencer che ha divulgato questa informazione ha aperto un sondaggio in cui ha domandato ai suoi fan se fossero felici di queste decisioni. Ebbene, al di sotto del post in questione si è aperto un dibattito molto acceso sulle vallette di Scherzi a parte. Nel dettaglio, in molti hanno criticato le scelte aziendali, specie per quanto riguarda alcune delle protagoniste.. Alcuni hanno detto di essere contrari alla scelta di riproporre nuovamente Elisabetta Gregoraci, la quale è già stata presente con Battiti live per tutte queste settimane.

Altri, invece, hanno ritenuto inopportuna e insensata la scelta di ricadere su Antonella Fiordelisi. Il motivo risiede nel fatto che la dama non sarebbe ritenuta abbastanza famosa per arrivare a ricoprire un ruolo così d’effetto in una rete e un programma così famosi. Tra i commenti più aspri c’è stato chi ha definito il cast come un “minestrone da hard discount”.