Alessia Macari è incinta e parla della sua gravidanza, poi fa confessioni piccanti: “Fare l’amore è…”

Alessia Macari, la bella Ciociara di Canale 5, è incinta e sul web sta condividendo con i fan i momenti più salienti della sua gravidanza. Nel corso di un botta e risposta con i fan, la dama ha fatto delle confessioni molto interessanti in merito a come stia affrontando questo particolare momento della sua vita.

Ma non è tutto. Tra le varie confidenze, infatti, non sono mancate rivelazioni un po’ piccanti in merito ai rapporti intimi con suo marito. Scopriamo nel dettaglio tutto quello che la protagonista ha rivelato.

Le confessioni, anche piccanti, di Alessia Macari

Nelle scorse ore, Alessia Macari ha deciso di trascorrere un po’ di tempo con i suoi fan in quanto, da quando ha scoperto di essere incinta, ne ha un po’ in più a disposizione. In tale occasione, dunque, ha risposto ad alcune domande inerenti la gravidanza. Alessia non ha potuto fare a meno di ammettere di essere abbastanza provata. A turbarla in modo considerevole sono soprattutto le nausee. Molte volte, infatti, non riesce neppure ad alzarsi dal letto.

Proprio per cercare di sopperire a questo problema ,la showgirl si è fatta procurare dalla sua farmacia di fiducia delle caramelle naturali allo zenzero che dovrebbero aiutare in queste circostanze. Ad ogni modo, tra i vantaggi di essere in uno stato interessante vi è il fatto che fare l’amore risulti molto più bello e intenso. La dama ci ha tenuto a precisare che essere in dolce attesa non determina la fine dei rapporti amorosi e della passione, anzi. In tali momento si potenzia ancor di più l’intesa con il partner.

La Ciociara è incinta e non vuole allattare

Ricordiamo che Alessia Macari è incinta di suo marito Oliver Kragl, che ha sposato nel 2019. Dopo il matrimonio, i due hanno preferito godersi il rapporto di coppia e la vita da sposati. Solo a distanza di qualche anno, dunque, hanno deciso di allargare la loro famiglia. Per adesso, i due non sanno ancora se si tratti di un maschietto o di una femminuccia. L’annuncio verrà fatto con ogni probabilità nel mese di settembre. In tale occasione verrà dato luogo ad un party con parenti e amici stretti.

Restando sempre in tema di gravidanza, la Macari, in passato, ha fatto anche altre confessioni che hanno generato un po’ di sgomento. Nel dettaglio, la donna aveva dichiarato di non avere nessuna intenzione di allattare. Questo perché è una pratica che non condivide, anche in virtù del fatto che pure la sua mamma non lo ha fatto. Tali parole hanno sollevato un grosso polverone.