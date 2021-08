Uomini e Donne, Costantino Vitagliano di nuovo innamorato: “Addio alla ballerina russa”

Nuovo amore per Costantino Vitagliano

Nonostante abbia partecipato a Uomini e donne diversi anni fa, Costantino Vitagliano continua ad essere uno degli ex tronisti più amati e desiderati dalle donne italiane. Il modello, infatti, ha fatto perdere la testa sia alle ragazzine che alle loro mamme e ancora oggi è molto seguito sui social. Inutile ricordare la scelta, quella con Alessandra Pienarelli. Ma cosa fa oggi Vitagliano? E soprattutto si è difanzato? A quanto pare sembrerebbe di si.

L’ex tronista di Uomini e Donne ha ritrovato l’amore

E’ arrivata una nuova fidanzata per Costantino Vitagliano. Come riporta il settimanale Nuovo, l’ex tronista di Uomini e Donne sarebbe legato a Irene Casartelli. In molti sicuramente la ricorderanno per aver partecipato allo stesso programma della De Filippi, corteggiando Aldo Palmieri. Modella e influencer 34enne, la Casartelli ha preso parte pure a Temptation Island nel 2016.

Dopo quell’esperienza Irene non è più apparsa in tv ma di recente si è fatta vedere insieme al 40enne. Entrambi sono attualmente a mIlano Marittima e pare stiano trascorrendo le vacanze insieme. C’è da dire, però, che la coppia si è resa partecipe anche di una pubblicità di gioielli e qualche settimana fa si sono mostrati con addosso degli abiti da cerimonia.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da ♛ 𝘾𝙊𝙎𝙏𝘼𝙉𝙏𝙄𝙉𝙊 ♛ (@costantinovitagliano)

Addio all’ex ballerina russa

Sembra dunque archiviata la storia con l’ex ballerina russa, Luba Mushtuk. I due sono stati legati per circa un anno ma hanno preferito vivere la loro storia con risebo. Da tempo, sull’account della danzatrice non appaiono più scatti con l’ex tronista e quest’ultimo è sempre più vicino ad Irene.

Al di là della nuova relazione con l’ex la giovane Casartelli, ricoridamo che Costantino Vitagliano è anche papà. Un padre molto presente e premuroso per la piccola Ayla, nonostante i tanti impegni. La bambina è nata 5 anni fa, e la madre è la modella Elisa Mariani. La loro laison è durata davvero poco, ed è finita pochi mesi dopo il parto della donna. Malgrado l’addio i due per amore della loro figlia hanno deciso di mantenere un rapporto civile e infatti continuano a vedersi.