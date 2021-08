Temptation Island, Jessica trova l’amore dopo il reality show? Scatto mano nella mano (FOTO)

Una volta terminata l’esperienza a Temptation Island, Jessica potrebbe essersi rifatta una vita con un altro uomo. La relazione con Alessandro è giunta al termine, pertanto, lei sarebbe libera di conoscere chi le pare. Ad ogni modo, tra le ultime Instagram Stories, la dama ha fatto delle rivelazioni molto interessanti.

Inoltre, a generare sospetti circa la nascita di un possibile nuovo amore è stato uno scatto, che la protagonista ha condiviso senza pensarci troppo. Scopriamo nel dettaglio di cosa si tratta e quali sono le ipotesi degli utenti del web.

Il possibile nuovo amore di Jessica dopo Temptation Island

Il percorso di Jessica e Alessandro a Temptation Island si è concluso in modo assolutamente negativo per la coppia. I due protagonisti hanno deciso di interrompere la loro storia in quanto i problemi presenti nel loro rapporto si sono rivelati molto più acuti di quanto credevano. Nelle recenti IG Stories, infatti, la dama ha dichiarato di essere single, o quasi. Questo, per, non è tutto, Dopo aver dichiarato di sentirsi libera e desiderosa di divertirsi e trascorrere tempo con amici e le persone a lei care, Jessica ha fatto anche un’altra confessione.

In particolare, infatti, la dama ha pubblicato una foto in cui appare mano nella mano di un uomo. In sottofondo, poi, ha aggiunto la canzone Gazzelle, Mara Sattei Tuttecose. Successivamente allo scatto, poi, la p0rotagonista non ha dato nessun’altra spiegazione. Per tale ragione, i fan hanno cominciato ad avanzare delle ipotesi. Per molti, la persona in questione potrebbe tranquillamente essere una nuova fiamma della protagonista. Tuttavia, appare strano che dopo così poco tempo lei sia riuscita ad innamorarsi di nuovo. (Continua dopo la foto)

La lite tra Davide e Alessandro

Al momento, dunque, non ci resta che attendere per saperne di più. Nel frattempo, però, Jessica ha registrato dei contenuti su Instagram in cui ha parlato di quanto accaduto dopo Temptation Island tra Alessandro e Davide Basolo. Come i fan avranno avuto modo di vedere, infatti, nei giorni scorsi i due ragazzi si sono lanciati delle stoccate velenose sui social.

Il botta e risposta tra le loro rispettive IG Stories ha generato grosso fermento, ma i fan non hanno ben compreso per quale ragione tra i due ci sia così tanta ostilità. Ebbene, Jessica ha dichiarato di conoscere la verità, tuttavia, non vuole invischiarsi, pertanto, ha eso9rtato9 i fan a domandare ai diretti interessati.